Niski most to nie przeszkoda, gdy jedziesz wolno. Niestety to tak nie działa [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Gdy z małymi dziećmi bawi się w chowanego, to myślą, że jak one nas nie widzą, to my również ich nie zobaczymy. Niektórzy kierowcy mają taki sam sposób pokonywania niskich mostów wysokimi pojazdami. Tylko, że wolno.

Zobacz wideo Kierowca traktora zignorował czerwone światło przy przejeździe kolejowym. To nie mogło się skończyć dobrze

Do zdarzenia doszło 26 kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Spokój i cisza. Trwały prace budowlane. Zwykłe popołudnie. Bohater jednak poniższego nagrania zdecydował się pokonać przeprawę pod mostem, którego wysokość do ponad 3,60 m.

Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby jechał wyłącznie samochód. Na nagraniu widać, że spokojnie przejeżdżają. Jednak za pickupem ciągnięta była wysoka przyczepa kempingowa. Kierowca na początku trochę się wahał, ale ostatecznie zdecydował się spróbować pokonać przeszkodę.

Niestety oprzyrządowanie przyczepy zahaczyło o spód mostu, które to zaczęło ścinać całe wyposażenie i gnieść blachę. Inni kierowcy trąbili, ale bohater parł naprzód. Powoli, bo przecież, jak powoli to nic się nie stanie. Zupełnie jak z dzieckiem.

Egoe Nestboard. Tak zrobisz kampera z kombi, ale nie z każdego

Ostatecznie co się dało zerwać, zostało zerwane i zrzucone na drogę. Według opisu filmu jest to 175 przypadek, gdy most pokazał swoją wyższość nad wysokimi pojazdami (a przynajmniej od kiedy funkcjonuje ten kanał).

Jakiś czas temu podniesiono o kilka centymetrów most, ale ludzie i tak wolą sprawdzić na swojej skórze poprawność pomiaru. Najwyraźniej obdrapana belka o niczym nie świadczy.