Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski - Jasionka. GDDKiA ogłasza przetarg

S19 to jeden wielki plac budowy. GDDKiA co jakiś czas ogłasza kolejne przetargi. Tym razem chodzi już o dobudowanie drugiej jezdni od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzła Jasionka. Jest to odcinek o długości ok. 13,8 km.

Obecnie trasa posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej.

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich. Zmianom ulegną również kolidujące drogi poprzeczne.

Powstaną również nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

Jak zwykle przy rozbudowie bywa, głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie tranzytu.