Jak usunąć naklejkę z samochodu? To wcale nie musi być koszmar

Kolejne porady praktyczne związane z eksploatacją pojazdu publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

Na szybach i nadwoziu samochodu może pojawić się szereg naklejek. Może to być naklejka z numerem rejestracyjnym, naklejka z oznaczeniem państwa czy naklejki humorystyczne. Co w sytuacji, w której kierowca postanowi się ich pozbyć? Na pierwszy rzut oka to może wydawać się koszmarem. Takim koszmarem jednak wcale nie jest. Pod warunkiem że kierowca dobrze się do zadania przygotuje.

Najpierw podgrzej naklejkę. To zmiękczy klej.

Podstawą do sprawnego usunięcia naklejki jest... temperatura. Za jej sprawą stwardniały do tej pory klej odzyska konsystencję bardziej płynną. W efekcie wklepkę będzie dużo łatwiej usunąć z nadwozia. W tym punkcie warto jednak zrobić trzy obostrzenia. Po pierwsze do podgrzania naklejki można użyć np. suszarki. Po drugie należy podgrzać nie tylko naklejkę, ale i elementy obok niej. Po trzecie w przypadku naklejki na szybie, nie należy przegrzewać szyby punktowo. Może bowiem pęknąć w skrajnym przypadku!

Naklejkę trzeba podważyć. Uważaj jednak na lakier!

W sytuacji, w której kierowca podgrzeje naklejkę, powinien ją delikatnie podważyć. Gdy wlepka znajduje się na szybie, do tego celu można użyć żyletki lub noża. W przypadku naklejki naniesionej na karoserię, lepiej wykorzystać plastikowe narzędzie bez ostrego zakończenia. W przeciwnym razie kierowca może spowodować powstanie rys na lakierze.

Oderwij naklejkę i usuń resztki kleju

Naklejkę należy oderwać zdecydowanym ruchem startując najlepiej z dwóch punktów. Jeżeli nie cała naklejka odejdzie od powierzchni, należy powtórzyć procedurę z nagrzewaniem i podważaniem do skutku. Co w sytuacji, w której po naklejce zostaną resztki mało estetycznie wyglądającego kleju? To na szczęście najmniejszy problem. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szyby szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub np. kremem nawilżającym.

Zerwanie naklejki jest konieczne gdy...

Usunięcie naklejki wymaga użycia suszarki, prostego narzędzia podważającego i kilku minut. W jakim przypadku ta umiejętność przyda się kierowcy? Przypadków może być kilka. W sytuacji przerejestrowania pojazdu i zmiany tablic, konieczne stanie się oderwanie starej naklejki z numerem rejestracyjnym z szyby. Poza tym naklejki takie będą też mogli usunąć wszyscy kierowcy już we wrześniu za sprawą zmiany przepisów. W przypadku zakupu samochodu importowanego, kierowca powinien z kolei usunąć np. naklejki z oznaczeniem innego państwa niż Polska.