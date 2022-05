Nowa nalepka na szybę od 4 maja 2022. Kogo obowiązuje, jaki mandat za jej brak?

Rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu zostało podpisane 31 marca 2022 roku przez Ministra Klimatu i Środowiska. Stosowne zapisy opublikowano w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2022 r, a z dniem 4 maja 2022 r. regulacje te wchodzą w życie.

Charakterystyczna zielona naklejka od teraz będzie cechą uprawniającą pojazd do wjazdu do stref czystego transportu w całej Polsce. Choć takich wydzielonych obszarów na terenie polskich aglomeracji jeszcze nie ma, prawo dopuszczające wjechanie pojazdem do tego typu obwodów, które prędzej czy późną będą tworzone, jest już gotowe.

Dla przypomnienia, w grudniu 2021 roku w życie weszły przepisy dotyczące stref czystego transportu, które znalazły się w nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Poszczególne gminy mogą wyznaczać strefy, do których wjazd będą miały jedynie samochody spełniające określone wymagania. Takie auta będą musiały być oznaczone wspominaną zieloną naklejką. Koszt jej wydania nie ma przekraczać 5 zł.

Naklejka uprawniająca pojazd do wjazdu do strefy czystego transportu Fot. materiały prasowe

Naklejki mające kształt ośmioboków będą wydawane przez samorządy. W uprawnionym pojeździe przepustka będzie musiała być przyklejona w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Zawarte na niej informacje będą dotyczyć rocznika produkcji pojazdu, rodzaju paliwa, numeru rejestracyjnego i nazwy gminy ustanawiającej strefę czystego transportu. Dla czytelności naklejki znalazła się na niej także grafika ze znakiem oznaczającym strefę czystego transportu.

Warto zauważyć, że na nalepce nie ma informacji o normie emisji spalin Euro. To gminy przyznające nalepki, będą mogły ustalać, jakie normy muszą spełnić pojazdy (np. spełnienie normy Euro 4 lub 5 czy maksymalny wiek samochodu), aby miały prawo wjazdu do strefy. Łatwo więc przewidzieć, że przepisy wjazdowe do różnych gmin będą się od siebie różnić, a to już może spowodować zamieszanie. W uproszczeniu, pojazd uprawniony do wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie, takiego uprawnienia może nie mieć już w przypadku strefy w Krakowie. To m.in. w tych miastach trwają już prace nad powołaniem stref czystego transportu. Jeśli zasady będą odmienne, jedynym wyjściem będą odrębne naklejki dla każdego z miast.

Kierowcom, którzy bez stosownego oznakowania pojazdu wjadą do strefy czystego transportu, będzie grozić mandat karny. Reguluje to Art. 96c. Kodeksu wykroczeń: "Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych".