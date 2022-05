DeLorean wraca do życia. Prezentuje kolejny teaser modelu EVolved

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych możemy zobaczyć kilka detali na temat nadchodzącego modelu DeLorean EVolved. Samochód zaprojektowany przez studio Italdesign otrzymał pewien smaczek, który łączy go z protoplastą (DMC-12) stworzonym przez Giorgetto Giugiaro.

Chodzi o żaluzje na tylnej szybie, które praktycznie nie występują już w nowoczesnych samochodach. Natomiast łącznikiem z teraźniejszymi trendami będzie szeroka listwa LED rozciągająca się przez całą szerokość tylnego pasa.

W zasadzie są to dwa równoległe pasy LED – jedna linia będzie odpowiedzialna za oświetlenie i sygnalizowanie hamowania, a druga posłuży za kierunkowskaz. Co ciekawe, samochód prawdopodobnie zachowa drzwi unoszone do góry. Pierwsze materiały sugerują też, że nowy DeLorean nie będzie tak kanciasty, jak jego poprzednik. Raczej możemy się spodziewać zaokrąglonej sylwetki z bardzo dynamiczną linią nadwozia.

Kultowy DeLorean DMC-12 z "Powrotu do przyszłości" trafi do sprzedaży

Całość zapowiada się bardzo ciekawie i atrakcyjnie, ale musimy pamiętać, że mamy do czynienia tylko (i aż) z prototypem. Studium koncepcyjne zadebiutuje podczas tegorocznego konkursu elegancji w Pebble Beach. Do prezentacji wersji produkcyjnej pozostało jeszcze trochę czasu, ale już na tym etapie wiadomo, że elektryczny DeLorean będzie pojazdem produkowanym na niedużą skalę.

Dlatego można się spodziewać innych modeli w gamie, żeby działalność całej firmy była rentowna. Potwierdził to również dyrektor generalny marki DeLorean – Joost de Vries. Podczas jednego z podcastów zdradził, że wraz za kultowym następcą modelu DMC-12 pójdą inne modele. Nie sprecyzowano jednak, o jakie wersje nadwoziowe chodzi. Szef marki nie potwierdził ani nie zaprzeczył, czy będą to SUV-y lub sedany. Poinformował tylko lakonicznie, że DeLorean będzie producentem „pełnej gamy modelowej".

Światowa premiera modelu DeLorean EVolved została zaplanowana na 18 sierpnia 2022 roku. Do tego czasu zostaną jeszcze zaprezentowany trzy samochody, które będą interpretacją kultowego modelu z trzech kolejnych dekad po jego premierze.