Autosan już nie polski, a czeski. Można do niego i z niego strzelać

Na targach jednym z wystawców jest Huta Stalowa Wola S.A. Zabrała ze sobą wóz opancerzony, który może być wykorzystany na wiele sposobów i przez wiele formacji.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 115

Co ciekawe na jego przedzie widnieje logo Autosan. Jest to produkt, który powstał w ramach współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) z czeską Tatrą. Czesi zaprojektowali w ramach współpracy pojazd, przekazali go polskiej stronie, a po naszej stronie jest produkcja i sprzedaż. Również na eksport.

Jest to pojazd terenowy, który posiada stały napęd na wszystkie koła. We wnętrzu może pomieścić do 8 osób w pełnym rynsztunku. Skierowany jest do użytku przez policję, straż graniczną czy żandarmerię wojskową. Może być wykorzystywany do transportu medycznego, rozpoznania czy dowodzenia.

Po Abramsach czas na Borsuki. Nowe pojazdy zastąpią poradzieckie BWP-1

Konstrukcja Autosana pozwala zainstalować na jego dachu dodatkowy system obserwacji lub stanowisko strzeleckie. Waga własna pojazdu to 13 ton. Jego ładowność to 5 ton.

Huta Stalowa Wola nie przekazała specyfikacji technicznej pojazdu. Można zakładać, że skoro zaprojektowała go Tatra, to pod maską może mieć silnik sześciocylindrowy, wysokoprężny Tatra T3C-928-90. Jego moc to 300 kW.