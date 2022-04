Polscy samorządowcy wizytują europejskie strefy czystego transportu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od wczoraj przedstawiciele samorządów wyruszyli w podróż po Europie. Celem wyjazdu jest zapoznanie urzędników ze Strefami Czystego Transportu (ang. Low Emission Zones – LEZ), które z funkcjonują w blisko 300 miastach Europy Zachodniej.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzą Berlin (Niemcy), Antwerpię (Belgia), Rotterdam oraz Eindhoven (Holandia), zapoznając się z założeniami, które przyjęto przy konstruowaniu stref, lokalnymi uwarunkowaniami, procesem wdrożeniowym i ewaluacją projektów. Samorządowcy będą mieli także okazję zapoznać się z wynikami wpływu stref na stan powietrza, odbiór mieszkańców oraz strukturę floty pojazdów. Wyjazd zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Tak będzie wyglądać naklejka wjazdowa do strefy czystego transportu

Na wyjazd wyruszyli przedstawiciele: Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Miasta Łodzi, Unii Metropolii Polskich, Urzędu Miasta Wrocław, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Urzędu Miasta Krakowa. Samorządowcy ruszyli w podróż, której celem jest budowanie kompetencji oraz wiedzy wśród Samorządów w obszarze Stref Czystego Transportu. Korzystając z doświadczenia zagranicznych ekspertów Samorządowcy uzyskają kompleksowy zakres wiedzy i rozwiązań dotyczących m.in.:

czynników determinujących wyznaczenie granic Strefy w jej obecnym kształcie,

informacyjnych kampanii społecznych wspierających wdrażanie LEZ,

wpływu wdrożenia Stref na lokalną społeczność,

zmiany jakości powietrza na terenie Strefy na przestrzeni lat,

wyzwań w trakcie przygotowywania lub wdrażania Stref,

typów samochodów poruszających się w strefie,

wpływu wdrożenia Stref na pieszych i rowerzystów.

By wzmocnić edukacyjny przekaz o potrzebie zmian w mobilności i jednocześnie podkreślić zalety zeroemisyjnego transportu, Samorządowcy ruszyli w drogę pojazdami elektrycznymi. Wśród samochodów, które zmierzą się z trasą o długości ponad 3 tysięcy kilometrów są: Ford Mustang Mach-E, Mercedes-Benz EQV, Jaguar I-Pace, Kia EV6 oraz Hyundai Ioniq 5. Podróż do miast w Niemczech, Niderlandach oraz Belgii, będzie także potwierdzeniem, że e-mobilność to nie tylko proekologiczna moda, ale pełnoprawny i komfortowy środek lokomocji, także na długich trasach. Podczas wyjazdu oszacowana zostanie także emisja dwutlenku węgla (CO2), która zostanie zestawiona z danymi dla pojazdów konwencjonalnych. Partnerami projektu zostały także firmy, które zapewnią uczestnikom usługi ładowania: Shell, Allego oraz GreenWay Polska.