Został tydzień, żeby kupić Volvo FL12. Polskie wojsko pozbywa się

Wojsko polskie było na zakupach. Kupiło w ostatnim czasie Jelcze C822.65 służące do przewozu czołgów Leopard 2 i Abrams. A skoro nowe pojazdy weszły już do służby, stare nie są potrzebne. I w ten oto płynny sposób przechodzimy to sedna tego materiału. Bo na licytację trafiło właśnie wojskowe Volvo FL 12 H 6X6 wraz z naczepą niskopodwoziową o ładowności 60 ton. Volvo zostało wyprodukowane w roku 1994, a naczepa w roku 1999. Cena wywoławcza? Za cały zestaw trzeba zapłacić minimum 40 tys. zł.

Volvo FL 12 ma 12-litrowy silnik diesla i trzy osie pędne. Naczepa o ładowności 60 ton jest markowana logo firmy Lohr.

Wojskowe Volvo: prawie 30 lat, 200 tys. przebiegu i 40 tys. zł

No dobrze, ale czemu właściwie pieszy o tym ogłoszeniu? Bo oferta brzmi naprawdę interesująco. I decyduje o tym kilka powodów. Pierwszym jest więcej niż rozsądnie brzmiąca cena. Gdyby zainteresowanie pojazdem nie było duże, 40 tys. zł za Volvo FL 12 H to... grosze. Najtańsze auto czekające na import jakie udało nam się znaleźć w ogłoszeniach w sieci kosztowało ponad 50 tys. zł. A ceny bardzo szybko i za bardziej zadbany egzemplarz mogą wzrosnąć do przeszło 80 tys. zł.

Wojsko odbiera opancerzone Jelcze. Będą transportować m.in. czołgi Abrams i Leopard 2

Po drugie o unikalności tego ogłoszenia świadczy też fakt, że wojskowe Volvo wystawione na licytację ma niecałe 200 tys. km przebiegu. A to oznacza, że ciężarówka przez blisko 3 dekady nie była zbyt intensywnie eksploatowana przez polską armię. Inne używane FL 12 H pokonały do tej pory 700 czy nierzadko nawet ponad 800 tys. km. Po trzecie smaczku dodaje oczywiście wojskowa historia pojazdu. A wpis ten idealnie staje się punktem wyjścia do dość ciekawego pomysłu.

Volvo FL 12 H po wyjściu z armii może się stać... youngtimerem

Redaktorzy serwisu 40ton.net opracowali koncepcję, według której powojskowe Volvo FL 12 H idealnie nadawałoby się na... wysokotonażowego klasyka. I w tym szaleństwie z pewnością może być metoda. Co jednak trzeba zrobić, żeby kupić takiego youngtimera? Trzeba złożyć ofertę zakupu zawierającą cenę do Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 kwietnia 2022 roku do godz. 14:00.