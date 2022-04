Wojsko odbiera opancerzone Jelcze. Będą transportować m.in. czołgi Abrams i Leopard 2

Na podstawie kontraktu o kryptonimie "Jak" zawartego w 2019 roku firma Jelcz dostarczy 23 zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Składają się one z ciągnika Jelcz C882.62 i naczepy produkcji Demarko S.A., a także samych ciągników bez naczep. Wartość kontraktu to 126,5 mln złotych.

Pierwsza partia pojazdów właśnie trafiła do armii. W ramach pierwszego etapu dostarczono 7 ciągników: cztery z naczepą oraz trzy bez naczepy.

Jelcz C882.65 to pierwszy taki ciągnik o wysokiej mobilności przygotowany na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Maszyna została zaprojektowana z myślą o trudnych przeszkodach terenowych. Czteroosiowe pojazdy w układzie 8x8 zostały wyposażone w opancerzoną kabinę, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo załogi. Ochrona balistyczna i przeciwminowa jest zgodna w normą STANAG 4569.

Jelcz może pracować bez większych przeszkód w temperaturze od -30 do +50 stopni Celsjusza. Pojazd wyposażono w niezależne ogrzewanie wodne, które ułatwi rozruch w temperaturach poniżej -30 stopni Celsjusza. Oprócz tego posiada również niezależne ogrzewanie wnętrza.

Wojskowy sprzęt poradzi sobie na twardej nawierzchni oraz w trudnych warunkach terenowych. Badania przeprowadzone przez producenta potwierdziły zdolność do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości metra, a także pochylenia wzdłużnego terenu do 35 stopni oraz pochylenia poprzecznego do 15 stopni. Na każdym Jelczu zamontowano dwie wyciągarki hydrauliczne o sile uciągu 25 ton.

Lista wyposażenia standardowego obejmuje układ centralnego pompowania kół, automatyczne sterowanie blokadami układu napędowego, a także dość tajemniczo brzmiące systemy sterowania kontrolą zdatności, prognozowania uszkodzeń i wydawania poleceń załodze w zakresie obsług technicznych.

Zamówione ciągniki są dostarczane z naczepą niskopodwoziową do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego, produkowaną przez firmę Denmarko. To właśnie na tym sprzęcie będą transportowane m.in. czołgi Leopard 2 oraz amerykańskie Abramsy, które mają dotrzeć do Polski jeszcze w tym roku.