Nowy Mercedes EQS SUV - elektryczny, luksusowy i z trybem OFFROAD

Gama elektrycznych modeli Mercedesa się rozrasta. Dzieje się tak za sprawą nowego modelu EQS SUV. Sama nazwa wskazuje już, czego możemy się spodziewać. Nowy model Mercedesa bazuje na elektrycznej limuzynie o tej samej nazwie, lecz bez trzech literek na końcu. Jest od niej nieco krótszy, ale zachowuje ten sam rozstaw osi. Rekompensata przychodzi w postaci wysokości większej o 20 cm.

Mercedes EQS SUV fot. Mercedes

Dokładne wymiary prezentują się następująco:

Długość: 5,13 m

Szerokość 1,96 m

Wysokość: 1,72 m

Rozstaw osi: 3,21 m

Nowy Mercedes EQS SUV - moc, zasięg, pojemność baterii

Mercedes EQS SUV dostępny będzie początkowo w 3 wersjach:

EQS 450+ o mocy 360 KM i momencie obrotowym 568 Nm z napędem na tylną oś

o mocy i momencie obrotowym z napędem na tylną oś EQS 450 4MATIC o mocy 360 KM i momencie obrotowym 800 Nm z napędem na obie osie

o mocy i momencie obrotowym z napędem na obie osie EQS 580 4MATIC o mocy 544 KM i momencie obrotowym 858 Nm z napędem na obie osie

Pojemność baterii wynosi 107,8 kWh, a ładowanie przy pomocy pokładowej ładowarki może odbywać się z mocą 11 kW standardowo lub 22 kW za dopłatą. Przy ładowaniu prądem DC moc może osiągnąć 200 kW, co pozwoli naładować baterie w 31 minut.

Zasięg najsłabszej wersji ma wynieść od 536 do 660 km. Przy napędzie na cztery koła będzie to od 507 do 613 km. Mocniejsza wersja ma katalogowo taki sam zasięg.

Mercedes EQS SUV fot. Mercedes

Mercedes EQS SUV - stylistyka

Stylistyka nowego modelu nie jest żadnym zaskoczeniem. Linie i kształty są już znane z modelu, na który wskazuje sama nazwa, a Mercedes słynie ze spójności stylistycznej swoich aut. EQS SUV jest także podobny do mniejszego EQC, choć na żywo to podobieństwo może być mniej widoczne, ze względu na różnicę w rozmiarach.

Mercedes chwali się, że EQS jest królem aerodynamiki. Współczynnik oporu powietrza ma być na rekordowo niskim poziomie 0,2. Nie oznacza to, że elektryczny SUV będzie się odznaczał niższym oporem powietrza niż sportowe auta. Współczynnik ten nie uwzględnia wymiarów pojazdu, które odgrywają kluczową rolę w tym aspekcie.

Mercedes EQS SUV fot. Mercedes

Mercedes EQS SUV - tylna skrętna oś

Auta elektryczne dobrze czują się w mieście, ale nie kiedy mierzą ponad 5 metrów długości. Inżynierowie z Mercedesa nie chcieli, aby EQS miał kompleksy na tym punkcie, więc wyposażyli go w tylną oś skrętną, która znacząco ułatwia manewrowanie. Standardowo zakres obrotu kół wynosi 4,5 stopnia, ale za odpowiednią opłatą można odblokować pełny zakres wynoszący 10 stopni.

Mercedes EQS SUV - czy ktoś skorzysta z trybu OFFROAD?

W wersjach 4MATIC dostępny będzie tryb OFFROAD. Dzięki pneumatycznemu zawieszeniu samochód będzie mógł podnieść się o kilka centymetrów względem trybu SPORT. Czy to sprawi, że EQS SUV będzie dobrze radził sobie w terenie? Być może, jednak podejrzewam, że niewielu właścicieli będzie chciało to sprawdzić.

Mercedes EQS SUV - wnętrze

Wnętrze jest z całą pewnością adekwatne do klasy, jaką reprezentuje EQS SUV. To oznacza, że słowo "luksusowe" przestaje być wystarczalne do jego opisania. Oczywiście wygląda ono niemal identycznie jak w limuzynie, za wyjątkiem tego, że jest w stanie pomieścić 7 osób. Przy takiej liczbie pasażerów pojemność bagażnika wyniesie 198 litrów. Po złożeniu dwóch siedzeń ilość miejsca diametralnie wzrośnie. Do 877 litrów. Dodatkowo drugi rząd siedzeń jest elektrycznie przesuwany.

Mercedes EQS SUV fot. Mercedes

Trzy ekrany w jednym, czyli MBUX Hyperscreen. To imponujące centrum dowodzenia samochodem, z którego skorzysta nie tylko kierowca, ale także pasażer, który także otrzyma swój ekran. Będzie mógł śledzić na nim parametry jazdy, a kiedy mu się to znudzi, będzie mógł wykorzystać system rozrywki. Ten pozwoli na oglądanie filmów podczas jazdy, ale pod warunkiem, że kierowca nie będzie zerkał w tym czasie na ekran. Sprawdzi to system śledzący wzrok kierowcy. Jeśli ten powędruje na wyświetlacz pasażera, film się zatrzyma.

Mercedes EQS SUV - cena

Mercedes nie pokazał jeszcze cennika nowego modelu. Podstawowa wersja EQS (nie SUV) kosztuje 506 800 zł, więc można spodziewać się, że SUV będzie od niej nieco droższy.