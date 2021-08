Mercedes EQS - ile trzeba zapłacić za elektryczny odpowiednik klasy S?

Mercedes EQS to elektryczny odpowiednik flagowej limuzyny spod znaku trójramiennej gwiazdy – klasy S. Auto wzbudzało zainteresowanie zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i wnętrza, w którym największe wrażenie robi ogromny ekran.

Ponieważ EQS zadebiutowało w polskich salonach producent podał również jego ceny. W sumie mamy do wyboru dwie wersje, które różnią się zasięgiem i przyspieszeniem. Pierwszy z nich to EQS 450+, którego zasięg producent zadeklarował na nawet 732 km. Jest to możliwe dzięki akumulatorowi o pojemności 107,8 kWh. Napęd jest tylko na tył, a pierwszą „setkę" osiąga w 6,2 s. Moc, jaką dysponuje to 333 KM i przekazywana jest na tylne koła. Teraz najważniejsze: za bazową wersję należy zapłacić od 495.400 zł.

Drugą wersją, która ma napęd na wszystkie koła jest EQS 580 4Matic. Ta odmiana dysponuje dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 523 KM. Od 0 do 100 km/h auto rozpędza się w 4,3 s. Większa moc skutkuje jednak mniejszym zasięgiem, który spada do 663 km. Za mocniejszą odmianę, ale z mniejszym zasięgiem należy zapłacić od 607.300 zł.

Co ciekawe Mercedes daje możliwość użytkownikom EQS personalizować opcje swojego auta, a wszystko przez to, że pojazd jest w ciągłym trybie online. Dzięki temu, użytkownik może wybrać tylko te opcje, które go interesują i zaktualizować swoje auto. Przez pierwszy rok użytkowania ma być to darmowe, później natomiast kosztować 89 euro na rok. Ponoć oferta aktualizacji ma być na bieżąco modyfikowana.

Pojawiły się również ceny pakietów. Poziom Advanced jest pakietem startowym i za niego nie trzeba dopłacać. Obejmuje on dach panoramiczny, klimatyzację automatyczną i pakiet ochrony przed kradzieżą. Za kolejne pakiety trzeba już natomiast dopłacić i wyglądają następująco:

Advanced Plus – zapłacić należy za niego 26.478 zł. Obejmuje on reflektory DIGITAL LIGHT o wysokiej rozdzielczości, nagłośnienie Burmester, a także systemy wspomagające kierowcę i kamery 360 stopni.

Premium – dopłata wynosząca 35.936 zł. Znajdziemy w nim wyświetlacz head-up, system zdalnego parkowania i wielofunkcyjną telefonię.

Premium Plus – dopłata 54.822 zł. Składa się on ze skórzanej tapicerki, wielokonturowych przednich foteli i systemu oczyszczania powietrza.

Oczywiście lista dodatkowych opcji również pomoże podnieść cenę auta.