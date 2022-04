Jak ustawić lusterka na autostradę, a jak do miasta?

Więcej porad związanych z eksploatacją pojazdu znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

W tym materiale niejako... powrócimy do egzaminu na prawo jazdy. Bo ten w części praktycznej prawie zawsze zaczyna się w taki sam sposób. A więc kandydat na kierowcę musi ustawić fotel, kierownicę i właśnie lusterka. Jak to zrobić? W przypadku egzaminu najważniejsze jest ustawienie lusterek bocznych w taki sposób, aby te sprawdzało się w ruchu miejskim. I właśnie od tej kwestii zaczniemy ten materiał.

Jak ustawić lusterka podczas jazdy w mieście?

Prędkość w ruchu miejskim jest zdecydowanie mniejsza niż np. na autostradzie. To jednak nie oznacza, że kierowca ma dużo czasu na reakcję. Ruch jest bardziej skondensowany. To oznacza, że prowadzący powinien mieć możliwie najszerszy ogląd bezpośredniego otoczenia samochodu. To ułatwi mu m.in. takie manewry jak zmiana pasa ruchu czy parkowanie. Jak ustawić lusterka do miasta? To raczej proste. Warto pamiętać o kilku zasadach.

Ustaw lusterko w taki sposób, abyś widział w nim tylko niewielki fragment swojego pojazdu. To zwiększy zakres widzenia po bokach i sprawi, że zredukujesz efekt tzw. martwego pola groźnego w czasie zmiany pasa ruchu. Ustaw "horyzont" mniej więcej powyżej połowy wysokości zwierciadła. Wtedy będziesz widział nie tylko pojazdy na sąsiednich pasach, ale i linie na drodze. To się przyda w czasie parkowania. Pamiętaj, aby ustawiać lusterka siedzą w swojej naturalnej pozycji, czyli takiej, w której spędzasz większość czasu za kierownicą i przy swoim ustawieniu fotela. To ważne, bo od ustawienia ciała i głowy zależy pole widzenia w lusterkach.

Warto też pamiętać o prawidłowym ustawieniu lusterka wstecznego. Prawidłowe ustawienie nie oznacza skierowania zwierciadła w stronę kierowcy, a raczej tylnej szyby. Tak żeby kierowca widział drogę bezpośrednio za pojazdem, a nie swoją twarz. Poza tym trzeba wspomnieć też o elektronicznych ułatwieniach. We współczesnych pojazdach spotykane są czujniki aut w martwym polu. O obecności pojazdu na sąsiednim pasie kierowca jest informowany za pomocą lampki wyświetlanej na powierzchni właściwego lusterka bocznego.

Jak ustawić lusterka podczas jazdy autostradą?

W sytuacji, w której kierowca wyjedzie z miasta i wjedzie np. na drogę ekspresową czy autostradę, całkowicie zmieniają się potrzeby. Bo wtedy chce widzieć obraz obok auta, ale też w oddali. Tak, aby móc bezpiecznie zmienić pas ruchu. Co to oznacza dla ustawienia lusterek?