Dlaczego na niektórych lusterkach w samochodzie są czarne kropki? Przydatne rozwiązanie

Prawie każdy kierowca może zauważyć w swoim samochodzie na lusterku bocznym czarne kropki. Nie, to nie żart okolicznych dzieciaków czy wynik pomysłowości poprzedniego właściciela. Linia wyznaczona nimi pojawia się już w fabryce. A czarne kropki na lusterku bocznym pełnią bardzo ważną funkcję. Pojawiają się mniej więcej na jednej trzeciej szerokości zwierciadła i sprawia, że lusterko można nazwać asferycznym. Asferyczność nadal niewiele wyjaśnia? No to przejdźmy dalej.

Rodzaje lusterek samochodowych. Są aż trzy!

Lusterka boczne samochodowe można podzielić na typy. Pierwszy typ to lusterko płaskie. Pokazuje realny obraz, ale zdecydowanie zmniejsza pole widzenia. Kolejnym rodzajem są lusterka sferyczne. To nic innego jak lusterko kształtem przypominające wycinek kuli. Pozwala na zwiększenie pola widzenia, ale też tworzy często spore zniekształcenia obrazu. Ostatnim z typów są lusterka asferyczne. W ich przypadku pojawiają się właśnie czarne kropki. One oddzielają część płaską od części zakrzywionej.

Co to jest lusterko asferyczne i jakie ma zalety?

Lusterko asferyczne przynosi szereg zalet. Część płaska, zajmująca dwie trzecie powierzchni lusterka, pokazuje realne kształty i odległości. Dzięki temu kierowca bez problemu może ocenić sytuację za pojazdem. Do niej dołożona została jednak część wyprofilowana. Jej powiększający charakter zwiększa pole widzenia. To przynosi szereg korzyści nie tylko w czasie parkowania, ale również pozwala na zredukowanie działania efektu martwego pola podczas zmiany pasa ruchu.

W starszych autach przy lusterku był taki język. Dlaczego już się go nie używa?

Lusterko asferyczne kontra technologia XXI wieku

Lusterko asferyczne z czarnymi kropkami jest przykładem zmyślnej, ale i niezwykle prostej inżynierii. W XXI wieku producenci stawiają jednak na rozwiązania dużo bardziej wyrafinowane. Przykład? Powiększającą część lusterka coraz częściej pod względem funkcjonalności w czasie parkowania zastępują czujniki parkowania, kamery parkowania, kamery 360 stopni czy asystenci parkowania. One albo zwiększają pole widzenia kierowcy, albo sprawdzają otoczenie auta za niego. Prowadzący może się skupić na manewrowaniu.

Asferyczność w czasie zmiany pasa ruchu z kolei jest zamieniana na tzw. czujnik martwego pola. System działa w dość prosty sposób. Auto za pomocą czujników parkowania sprawdza obiekty poruszające się wokoło pojazdu. Gdy wykryje inny samochód jadący na pasie obok, którego kierowca może nie dostrzec w bocznym lusterku, informuje o jego obecności uruchamiając pomarańczową lampkę na powierzchni lusterka.