Zimowy test elektryków. Top 10 aut z największym realnym zasięgiem.

Czy zasięgi samochodów elektrycznych podawane przez producentów to bajka, w którą nie chcą wierzyć nawet dzieci? Czy te rzeczywiste są znacznie mniejsze od tych na papierze? Na szczęście całkiem niedawno ktoś to sprawdził, dlatego to zestawienie opiera się na realnych odległościach, które zostały pokonane przez auta.

Samochody elektryczne - zasięg katalogowy a rzeczywisty

Norweskie stowarzyszenie motoryzacyjne NAF i magazyn MOTOR postanowili sprawdzić, ile wspólnego z prawdą mają katalogi samochodów elektrycznych. Testowane auta nie miały łatwego zadania, bo musiały sprostać norweskiej zimie i jej górskim drogom. W teście wzięło udział 31 modeli, m.in. takich jak Tesla Model 3, Mercedes EQS czy BMW iX

Warunki testu

Wszystkie auta wyruszały z garażu w Oslo, w którym temperatura wynosiła 10-15 st. C. Trasa rozpoczynała się na wysokości siedmiu metrów nad poziomem morza, a po przejechaniu 450 km, samochody znajdowały się już na wysokości ponad 1000 m n.p.m. Kilkanaście kilometrów później auta czekał stromy zjazd, który pozwolił nieco doładować akumulatory. Jednak nie wszystkim modelom udało się do niego dojechać. Trasa więc była wymagająca ze względu na duże przewyższenia oraz niską temperaturę, która czasie przejazdu wynosiła od -10 do 0 st. C.

Top 10 samochodów elektrycznych z największym zasięgiem

Dotyczy aut biorących udział w teście oraz realnego zasięgu. W nawiasach podano zasięg katalogowy WLTP

Tesla Model 3 LR Dual motor - 521 km (614 km) - odchylenie -15,2 proc. Mercedes-Benz EQS 580 4matic - 513 km (645 km) - odchylenie -20,5 proc. BMW iX xDrive50 - 503 km (591) - odchylenie -14,9 proc. Tesla Model Y LR Dual motor 451 km (507 km) - odchylenie -11,1 proc. Volkswagen ID.3 PRO S - 435 km (591 km) - odchylenie -19,3 proc. Kia EV6 2WD - 429 km (528 km) - odchylenie -18,8 proc. NIO ES8 LR 7-miejscowy - 425 km (488 km) - odchylenie -12,9 proc. Kia EV6 4WD - 423 km (484 km) - odchylenie -12,6 proc. Volkswagen ID.4 Pro - 414 km (485 km) - odchylenie -14,6 proc. Hyundai Ioniq 5 2WD - 408 km (481 km) - odchylenie -15,2 proc.

Auta, które poradziły sobie nieco gorzej, ale przejechały co najmniej 400 km to: BMW i4 M40 (406 km), Skoda Enyaq iV80X (403 km), Porsche Taycan 4 Cross Turismo (402 km), Polestar 2 LR Single motor (400 km)

Auta z największym odchyleniem od katalogowego zasięgu

Skoda Enyaq iV80 - 31,8 proc. (347/509 km)

iV80 - (347/509 km) Peugeot e-2008 - 28,8 proc. (228/320 km)



- (228/320 km) Polestar 2 LR Dual motor - 28,6 proc. (340/476 km)

LR Dual motor - (340/476 km) Volkswagen ID.4 GTX - 25,2 proc. (353/466 km)

GTX - (353/466 km) Audi e-tron Q4 50 quattro - 24,0 proc. (349/459 km)