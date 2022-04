Ile może kosztować kluczyk do limitowanego McLarena F1? Majątek

McLaren F1 to samochód, który po kilku dekadach od premiery nadal wzbudza ogromne emocje wśród fanów motoryzacji, a wersja oznaczona jako LM to już prawdziwy biały kruk. Samochód powstał, żeby uczcić zwycięstwo McLarena w Le Mans w 1995 roku. Firma wyprodukowała zaledwie sześć samochodów, a tylko pięć z nich trafiło w ręce klientów.

Na jednej z aukcji pojawił się właśnie kluczyk do takiego samochodu. To niezwykła gratka dla kolekcjonerów. Dlatego jego cena jest równie wyjątkowa, co samochód. Ten niewielki element wyceniono na 2 728 euro. Jeśli trafi się więcej chętnych, jego cena może być dużo wyższa.

Kluczyk sam w sobie nie wygląda jakoś szczególnie wyjątkowo. O jego wartości świadczą inicjały LM wpisane w okrąg w kolorze Papaya Orange. Dużo większe wrażenie robi obudowa dołączona do kluczyka, wykonana z włókna węglowego. Składa się z dwóch skrzydeł, które można połączyć zawiasem dołączonym do zestawu.

Nabywca tego wyjątkowego klucza otrzyma stosowny certyfikat od McLarena potwierdzający jego autentyczność. Kluczyk nie będzie pasować do żadnego z sześciu wyprodukowanych egzemplarzy, ponieważ jest to prototyp, a jego grot nie został wycięty. Jego posiadacz będzie miał pewność, że jest to jeden z siedmiu takich przedmiotów na świecie.