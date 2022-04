Ten McLaren to prawdziwy biały kruk. Jeden z trzech egzemplarzy należy do dyktatora

McLaren F1 GT (często określany mianem „Longtail" ze względu na wydłużone nadwozie) powstał ze względu na wytyczne FIA dotyczące modelu F1 GTR, startującego w klasie wyścigowej GT1 w Le Mans. Jeden z trzech samochodów trafił do jednej z największej kolekcji supersamochodów na świecie, należącej do Sułtana Brunei.

REKLAMA

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Kilka dni temu na profilu poświęconym kolekcji supersamochodów należących do dyktatora pojawiło się zdjęcie McLarena F1 GT ładowanego na lotnisku w Brunei do Boeinga 787. Samolot miał zaplanowany lot na lotnisko Heathrow w Londynie. To niezwykle rzadki egzemplarz, który pojawia się publicznie raz na kilka lat. Ostatni raz widziano go dekadę temu. Prawdopodobnie auto było transportowane do siedziby McLarena w Woking na przegląd serwisowy i konserwację.

Zagraniczne źródła donoszą, że w kolekcji sułtana znajduje się nawet 10 egzemplarzy McLarena F1, w tym większość to bardzo rzadkie, limitowane wersje. W zależności od źródeł szacuje się, że jego cała kolekcja może obejmować od 2,5 do nawet 7 tys. samochodów. Większość z nich to luksusowe lub egzotyczne maszyny.

Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że wiele z tych wyjątkowych samochodów zaczyna degradować korozja oraz pleśń wywołana specyficznym, tropikalnym klimatem, brakiem odpowiedniej konserwacji oraz warunkami przechowywania.

Zdjęcie samochodu transportowanego do Wielkiej Brytanii pokazuje, że auto jest w dobrym stanie. Konserwacja takiego samochodu nie jest prosta, ponieważ jest potrzebny do tego specjalny zespół mechaników i inżynierów pracujących dla McLarena. Niewielu pracowników zostało przeszkolonych do naprawy i serwisowania tak wyjątkowych modeli.

Wielka wyprzedaż Sułtana Brunei

Sułtan Brunei jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Finanse tego niewielkiego państwa leżącego w Azji Południowo-Wschodniej są oparte w głównej mierze na eksporcie ropy naftowej. Według Banku Światowego kraj ma bardzo wysokie PKB wynoszące aż 27 442 dolarów na mieszkańca (dane z 2020 roku).

Jednak większość majątku jest skupiona wokół sułtana i jego rodziny. Forbes wyliczył majątek dyktatora na ponad 20 miliardów dolarów. Jedną z jego największych słabości jest właśnie kolekcja supersamochodów.