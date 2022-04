Policjanci pomogli ciężarnej. Eskortowali ją do szpitala [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Podczas służby policjanci muszą zmierzyć się z różnymi sytuacjami. Niektóre są niebezpieczne, a inne śmieszne lub nudne. Dzielnicowi z Purdy, pomogli podczas służby pewnej kobiecie przejechać przez zatłoczone ulice Olsztyna.

Zobacz wideo Policjanci eskortowali rodzącą kobietę ulicami Olsztyna. Udało się uniknąć korków

Do zdarzenia doszło we wtorek 12 kwietnia. Do stojących w radiowozie na światłach policjantów podjechał taksówkarz, który poinformował ich o tym, że wiezie rodzącą kobietę. Mężczyzna bał się, że przez wzmożony ruch nie dowiezie kobiety do szpitala na czas. Funkcjonariusze od razu podjęli decyzję o eskortowaniu taksówki prosto do szpitala.

Gonili, gonili, aż wreszcie dopadli. Pościg za motocyklistą odurzonym narkotykami

Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, po czym kazali taksówkarzowi jechać za sobą. Dzięki temu udało się ominąć korki i kobieta trafiła pod opiekę personelu medycznego.