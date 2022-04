Gonili, gonili, aż wreszcie dopadli. Pościg za motocyklistą odurzonym narkotykami

Jazda pojazdem mechanicznym z nadmierną prędkością, wiązać się może nie tylko utratą prawa jazdy, ale przede wszystkim z zagrożeniem dla życia i zdrowia kierującego oraz innych uczestników ruchu. Policjanci z grupy Speed podczas codziennej służby dbają o bezpieczeństwo na drogach i monitorują przemieszczające się pojazdy m.in. pod kątem szybkości.

Dolnośląscy policjanci patrolujący drogi Wrocławia natknęli się na motocyklistę przemieszczającego się ze zbyt wysoką prędkością. Zainstalowany w radiowozie wideorejestrator uwiecznił przejazd jednośladu ulicą Lotniczą przy prędkości 113 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h. Mundurowi dali mężczyźnie wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ale ten przyśpieszył i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Motocyklista rozwijał wysokie prędkości i uciekając popełniał różnego rodzaju wykroczenia w ruchu. Udało mu się wyjechać z miasta i uciekać drogami powiatu wrocławskiego oraz średzkiego.

Motocyklista długo nie dawał za wygraną, ale ostatecznie nie zdołał zgubić pościgu. Choć wyraźnie chciał uniknąć odpowiedzialności za swoje niebezpieczne zachowanie na drodze, w pewnym momencie stracił panowanie nad maszyną i przewrócił się. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń.

Mundurowi zatrzymali 29-latka i przewieźli do policyjnego aresztu. Czynności wykazały, że prowadził motocykl będąc w stanie po użyciu środków odurzających, co zostało potwierdzone narkotestem. Mężczyźnie pobrano również krew do badań. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Grozić mu mogą wysokie grzywny, utrata prawa jazdy i kara pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.