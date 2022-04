Sprawdzamy, co słychać na "placu budowy" 100 obwodnic. 110 km w realizacji w 14 miejscach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W zeszłym roku Rada Ministrów ustanowiła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Rząd przeznaczył na ten pomysł 28 mld złotych.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze 84 obwodnic. Natomiast 14 jest już w realizacji, ich łączna długość to 109,7 km. W sumie ich wartość to 1,9 mld zł. Są to następujące obwodnice:

Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie),

Smolajn w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie),

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie),

Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie),

Lipska w ciągu DK79 (woj. mazowieckie),

Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie),

Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie),

Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie),

Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie),

Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie),

Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie),

Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie),

Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie),

Strykowa w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie).

Dla obwodnic Smolajn i Brzezia zostały wydane już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i trwają tam roboty budowlane. Pierwszą z nich będzie można pojechać jeszcze w tym roku.

Wielkie plany GDDKiA na rok 2022. Mamy pełną listę budowanych dróg

Trwają również przetargi, które dotyczą różnych etapów przygotowania obwodnic.

Chociażby przetarg na realizację 6 km obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (woj. wielkopolskie). Ogłoszony również został przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R) dla 16 km obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu DK79 (woj. małopolskie).

Jak już wcześniej wspomniano w przygotowaniu są 84 obwodnice, których łączna długość to ponad 700 km. Są to m.in. obwodnica Lędzin w ciągu DK46 (woj. opolskie), gdzie opracowywane jest STEŚ-R, czy obwodnica Pilzna i Brzostka w ciągu DK73 (woj. podkarpackie).

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zawiera również tzw. listę rezerwową, czyli listę zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach PB100. Zadania z tej listy będą mogły być realizowane w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz na skutek rozliczania zadań drogowych oddawanych do ruchu.