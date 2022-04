Marcin Najman zatrzymany przez policję. Prowadził auto mimo sądowego zakazu

Marcin Najman został zatrzymany przez policję podczas prowadzenia swojego Jaguara XF - podaje "Super Express". Nie byłoby to żadną sensacją, gdyby nie fakt, że na znanym bokserze miał ciążyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, nałożony 21 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

Teraz może grozić mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów miał obowiązywać do 21 września 2022 r. Jeśli ta wersja się potwierdzi, pięściarza mogą czekać poważne konsekwencje. Za niestosowanie się do zakazu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Najman twierdzi, że sprawa była umorzona

W rozmowie z Super Expressem, Marcin przekonywał o swojej niewinności. Twierdził, że jego sprawa została warunkowo umorzona, a więc nie mógł mieć sądowego zakazu. Innego zdania byli zatrzymujący go mundurowi. Dodał, że dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, nie będzie prowadził samochodu.

Doszło do fatalnego nieporozumienia. Gdybym wiedział, że otrzymam zakaz sądowy, na pewno prosiłbym o uzasadnienie takiego wyroku. Zakaz sądowy to duża konsekwencja. Wolałbym otrzymać ten wyrok sądowy skazujący i wiedzieć, bo ja bym w życiu nie wsiadł do samochodu, mając tego świadomość. To czyste szaleństwo, bo mogę odpowiadać za coś, czego bym nie zrobił, gdybym wiedział o tym zakazie.

- tłumaczy się Marcin Najman.

Za co bokser otrzymał sądowy zakaz?

Najman stracił prawo jazdy w wyniku przekroczenia limitu punktów karnych na początku zeszłego roku. Chciał uprawnienia odzyskać, ale nie udało mu się zdać egzaminu teoretycznego. O tym fakcie poinformował publicznie - zza kierownicy swojego samochodu. Być może gdyby na egzamin nie przyjechał autem i nie pochwalił się tym publicznie, policja nie zatrzymałaby go za kierowanie bez uprawnień. Za ten czyn trafił przed sąd karny. Wyrok zapadł we wrześniu. Marcin Najman został potraktowany dosyć łagodnie, bo postępowanie umorzono warunkowo na trzy lata. Zapłacić musiał jedynie grzywnę w kwocie 3 tys. zł oraz pogodzić się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Pięściarz zasłania się tym, że o zakazie nie wiedział. Nawet gdyby faktycznie tak było, to wciąż pozostaje kwestia uprawnień. Jeśli ciążył nad nim zakaz prowadzenia pojazdów, to przekonałby się on o tym, próbując przystąpić ponownie do egzaminu, aby odzyskać uprawnienia. Wnioskując po tym, że o zakazie wciąż nie wiedział, można podejrzewać, że do tego nie doszło. To oznaczałoby, że Marcin Najman wielokrotnie łamał przepisy, prowadząc samochód bez uprawnień, o czym świadczyć mogą nagrania i zdjęcia, które sam publikował w internecie.