F1 GP Australii - o której. Ustaw budzik! Inaczej zaśpisz na kwalifikacje i wyścig

GP Australii - najważniejsze informacje w pigułce

Kwalifikacje: sobota 08:00

sobota 08:00 Wyścig: niedziela 07:00

niedziela 07:00 Polska transmisja: Eleven 1

Na początku sezonu 2022 kibice nie mogą narzekać na brak emocji. Zmiany w regulaminie technicznym namieszały w stawce, a to dla widowiska bardzo dobra wiadomość. Kiedy Mercedes wciąż szuka tempa, to w czołówce toczy się zażarta walka między Ferrari a Red Bullem. W pierwszym wyścigu górą był Charles Leclerc, który znakomicie zaczął sezon. Nie dość, że wygrał premierowe GP, to jego główny rywal Max Verstappen, odpadł przez problem z silnikiem.

W drugim wyścigu sezonu po pięknym pojedynku górą był już mistrz świata, ale pretendent do tytułu z Ferrari nie pozwolił mu odrobić wielu punktów, bo na metę wpadł tuż za Maxem. Treningi przed GP Australii pokazują, że znowu czeka nas walka Red Bulla z Ferrari. Szykują się więc ogromne emocje.

Powodów do zadowolenia wciąż nie mają za to kibice Mercedesa i McLarena, ekip, które słabo (Mercedes) i bardzo słabo (McLaren) weszły w rok 2022. Zobaczymy, czy karta odwróci się na torze Albert Park.

GP Australii - godzina, start

Wszyscy kibice Formuły 1 w ten weekend powinni nastawić budziki i przygotować się na pobudkę wczesnym porankiem. Zmagania w Australii rozpoczną się w sobotę o 07:55 i w 06:55 w sobotę. Oto rozkład jazdy na ten weekend. GP Australii Polacy mogą po polsku oglądać oczywiście w stacji Eleven.

GP Australii - sobota 9 kwietnia 2022 roku, transmisja

4:30 – 4:55 – studio – na żywo

4:55 – 6:10 – trzeci trening – na żywo

6:10 – 6:30 – studio – na żywo

7:00 – 7:55 – studio – na żywo

7:55 – 9:15 – kwalifikacje – na żywo

9:15 – 10:00 – studio – na żywo

13:00 – 14:20 – kwalifikacje – powtórka

GP Australii - niedziela 10 kwietnia 2022 roku, transmisja