Jeden Chiron, jedna poluzowana śrubka. Bugatti robi akcję serwisową

Akcje serwisowe nigdy nie są czymś co producent chce organizować. Jego klienci również nie są zachwycenia takimi wezwaniami. W USA jest jednak pewien rząd, który kontroluje, sprawdza i analizuje różnego typu niebezpieczeństwa i jeśli są ku temu przesłanki wymaga od producentów zorganizowania akcji serwisowych. Jak w przypadku jednego Chirona. Producenci sami również zgłaszają takie akcje.

Ten konkretny przypadek dotyczy jednej obluzowanej śruby i jednego Bugatti Chirona z 2018 r. Bugatti samo też przeprowadziło dochodzenie i znalazło ten konkretny model.

Luźna śruba miała znaczenie, gdyby doszło do wypadku. Opis prezentuje się następująco: Podczas wewnętrznej kontroli procesu w systemie klucza dynamometrycznego stwierdzono, że jedna śruba ma znaczenie dla bezpieczeństwa i znajduje się poniżej zamierzonego zakresu specyfikacji momentu obrotowego. Oznacza to, że Bugatti odkrył podczas wewnętrznego procesu, że mogą mieć poluzowaną śrubę w jednym samochodzie. Kiedy się dowiedzieli o tym, przeanalizowali wszystkie dane dotyczące połączeń śrubowych z każdego wyprodukowanego Chirona i ostatecznie zidentyfikowali dany samochód jako ten, który wymagał uwagi.

Jest to też ciekawostka dotycząca jakości produkcji samochodów w fabryce Molsheim we Francji. Wygląda na to, że producent samochodów nie tylko posiada rejestr dokładnego dokręcenia określonych śrub i wkrętów w określonych samochodach, ale także śledzi konkretne narzędzia używane do montażu określonych części. Co więcej opis jest bardzo precyzyjny, gdyż mowa tutaj o jeden z dwóch śrub, która jest wkręcona przy ramie pojazdu.

Właściciel Chirona może spać spokojnie. Serwis odbędzie się na koszt firmy. Mówimy tutaj nie tylko o dokręceniu wspomnianej śruby, ale także o transporcie pojazdu do serwisu i z niego. Trzeba przyznać, że jest to dosyć wysoka cena jak za jedną obluzowaną śrubę.