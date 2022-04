Mercedes klasa C (2022) - cena, silniki, wyposażenie

Mercedes klasa C (2022) - wymiary

długość: 4 751 mm ,

, szerokość: 2 033 mm z lusterkami, 1 820 mm bez lusterek,

z lusterkami, bez lusterek, wysokość: 1 455 mm ,

, rozstaw osi: 2 865 mm ,

, pojemność bagażnika: 455 l (limuzyna), 490 l (kombi).

Mercedes klasa C (2022) - cennik

Za nowego Mercedesa klasy C musimy zapłacić co najmniej 176 200 zł. To kwota za limuzynę z silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 l oraz mocy 170 KM z automatyczną skrzynią biegów. Za taką samą wersję silnikową w nadwoziu kombi musimy zapłacić 182 900 zł. Najdroższa wersja limuzyny to C 300 d 4MATIC z 2.0 litrowym silnikiem Diesla o mocy 265 KM. Jej cena to 247 000 zł z wyposażeniem standardowym. Pełny cennik poniżej (na dzień 11.04.2022)

Mercedes klasa C (2022) limuzyna:

Mercedes C 180 – od 176 200 zł

– od 176 200 zł Mercedes C 200 – od 186 600 zł

– od 186 600 zł Mercedes C 200 4Matic – od 197 600 zł

– od 197 600 zł Mercedes C 300 – od 223 100 zł

– od 223 100 zł Mercedes C 300 e – od 225 500 zł

– od 225 500 zł Mercedes C 300 4Matic – od 234 100 zł

Mercedes C 200 d – od 187 500 zł

– od 187 500 zł Mercedes C 220 d – od 199 700 zł

– od 199 700 zł Mercedes C 220 d 4Matic – od 210 700 zł

4Matic – od 210 700 zł Mercedes C 300 d – od 236 000 zł

– od 236 000 zł Mercedes C 300 d 4Matic – od 247 000 zł

Mercedes klasa C (2022) kombi:

Mercedes C 180 – od 182 900 zł

– od 182 900 zł Mercedes C 200 – od 193 300 zł

– od 193 300 zł Mercedes C 200 4Matic – od 204 300 zł

– od 204 300 zł Mercedes C 200 4Matic All-Terrain - od 220 200 zł

- od 220 200 zł Mercedes C 300 – od 229 800 zł

– od 229 800 zł Mercedes C 300 e – od 232 200 zł

– od 232 200 zł Mercedes C 300 4Matic – od 240 800 zł

Mercedes C 200 d – od 194 200 zł

– od 194 200 zł Mercedes C 220 d – od 206 400 zł

– od 206 400 zł Mercedes C 220 d 4Matic – od 217 400 zł

4Matic – od 217 400 zł Mercedes C 200 4Matic All-Terrain - od 233 300 zł

- od 233 300 zł Mercedes C 300 d – od 242 700 zł

Mercedes klasa C (2022) - dostępne silniki

Decydując się na Mercedesa klasy C mamy do wyboru 3 silniki benzynowe, 3 silniki Diesla oraz hybrydę typu plug-in. Wszystkie silniki współpracująz 9-biegową automatyczną skrzynią biegów. Wersja "4Matic" oznacza napęd na cztery koła. W nawiasach podane są wartości dotyczący wersji kombi.

Silniki benzynowe:

C 180 (1.5; 170 KM, 250 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 8,6 (8,8) s , prędkość maksymalna: 231 (227) km/h , średnie zużycie paliwa: 6,2-7,2 (6,5-7,4) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 200 (1.5; 204 KM, 300 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 7,3 (7,5) s , prędkość maksymalna: 246 (240) km/h , średnie zużycie paliwa: 6,3-7,2 (6,5-7,4) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 200 4Matic (1.5; 204 KM, 300 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 7,1 s , prędkość maksymalna: 241 km/h , średnie zużycie paliwa: 6,6-7,5 l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 300 (2.0; 258 KM, 400 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 6,0 s , prędkość maksymalna: 250 km/h , średnie zużycie paliwa: 6,6-7,4 l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 300 4Matic (2.0 258 KM, 400 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 6,0 s, prędkość maksymalna: 250 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,0-7,9 l/100 km

Silniki o zapłonie samoczynnym:

C 200 d (2.0; 163 KM, 380 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 7,7 (7,8) s , prędkość maksymalna: 230 (226) km/h , średnie zużycie paliwa: 4,4-5,2 (4,7-5,4) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 220 d (2.0; 200 KM, 440 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 7,3 (7,4) s , prędkość maksymalna: 245 (242) km/h , średnie zużycie paliwa: 4,4-5,2 (4,6-5,3) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 220 d 4Matic (2.0; 200 KM, 440 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 7,4 (7,5) s , prędkość maksymalna: 239 (237) km/h , średnie zużycie paliwa: 4,7-5,5 (4,9-5,6) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 300 d (2.0; 265 KM, 550 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 5,7 (5,8) s , prędkość maksymalna: 250 km/h , średnie zużycie paliwa: 5,0-5,6 (5,1-5,8) l/100 km

- przyspieszenie , prędkość maksymalna: , średnie zużycie paliwa: C 300 d 4Matic (2.0; 265 KM, 550 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 5,9 s, prędkość maksymalna: 250 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,1-5,8 l/100 km

Napęd hybrydowy:

C 300 e (2.0; 313 KM, 550 Nm) - przyspieszenie 0-100 km/h: 6,1 (6,2) s, prędkość maksymalna: 245 (240) km/h, średnie zużycie paliwa (WLTP): 0,6-0,8 l/100 km, zasięg w trybie elektrycznym: do 111 km

Mercedes klasa C (2022) - wyposażenie

Obecnie producent informuje o braku na wyposażeniu auta usługi Mercedes me connect oraz systemu powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall) ze względu na niedostępność modułu komunikacyjnego LTE. (Informacja na dzień 11.04.2022)

W podstawowym wyposażeniu zawarte są m.in.:

Pakiet parkowania z kamerą cofania

Podgrzewane fotele przednie

Nawigacja Premium MBUX

Wyświetlacz kierowcy

Centralny wyświetlacz

Aktywny asystent martwego punktu

Zbiornik paliwa o większej pojemności

Automatyczna klimatyzacja THERMATIC z 2 strefami klimatyzacji

Pakiet USB

Sportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą

Pakiet lusterek

Radio cyfrowe

Podparcie lędźwiowe z 4-kierunkową regulacją

Składane oparcia tylne

System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych

Adaptacyjny asystent świateł drogowych

Integracja smartfona

Czujnik odcisku palca

17-calowe wieloramienne obręcze kół ze stopu metali lekkich

Osłona chłodnicy ze zintegrowaną gwiazdą Mercedesa w kolorze srebrny iryd mat bez chromowanych wkładek

Przedni zderzak w kolorze lakieru pojazdu

Tylny zderzak w kolorze lakieru pojazdu z imitacją dyfuzora w kolorze czarnym

Listwa ozdobna krawędzi nadwozia w kolorze czarnym

Lista ozdobna słupka B w kolorze czarnym mat

Relingi dachowe w kolorze czarnym (wyłącznie Kombi)

Układ jezdny AGILITY CONTROL z zawieszeniem obniżonym o 15 mm i selektywnym systemem amortyzacji

Deska rozdzielcza w kolorze czarnym

Wersja Avantgarde zawiera dodatkowo:

Chromowane obramowanie osłony chłodnicy

Przedni zderzak o dynamicznym designie z chromowanymi elementami ozdobnymi i wlotami powietrza w kolorze czarnym

Tylny zderzak w kolorze lakieru pojazdu z chromowaną krawędzią na środku

Osłony boczne w kolorze lakieru pojazdu

Pakiet komfortowych siedzeń

Linia wyposażenia wnętrza Avantgarde - sztuczna skóra ARTICO w kolorze czarnym, elementy ozdobne z wzorem diamentowym, w kolorze srebrnoszarym.

Panel obsługi dachu w kolorze błyszczącej czerni

Podsufitka w kolorze czarnym

Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom

Lista ozdobna słupka B w błyszczącej czerni

Linia wyposażenia AMG:

Osłona chłodnicy ze wzorem Mercedes-Benz i zintegrowaną gwiazdą Mercedesa oraz lamelą w kolorze srebrny iryd mat z chromowanymi wkładkami

18-calowe, 5-ramienne obręcze kół ze stopu metali lekkich

Przedni zderzak AMG ze sportowymi wlotami powietrza i chromowanymi elementami

Tylny zderzak AMG z imitacją dyfuzora i czarnymi wkładkami

Dwie widoczne rury wydechowe stanowiące element tylnego zderzaka

Sportowy odgłos pracy silnika dla silników benzynowych (nie dla PHEV)

Osłony boczne AMG w kolorze lakieru pojazdu

Przyciemniane szyby

Większe tarcze hamulcowe na przedniej osi

Sportowy układ jezdny w tym sportowy układ kierowniczy (nie dla PHEV)

Sportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą nappa

Pedały ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami

Deska rozdzielcza wykończona sztuczną skórą ARTICO

Dywaniki AMG

Pakiet Premium (15 457 zł)

Podświetlane listwy progowe

Oświetlenie Ambiente

Światła Digital Light

Pakiet parkowania z kamerą 360 stopni

MBUX z funkcją rozszerzonej rzeczywistości dla nawigacji

Pakięt pamięci ustawień

Pakiet Premium Plus (27 961 zł dla limuzyny, 26 586 zł dla kombi)

System multimedialny MBUX

Wyświetlacz head-up

Panoramiczny dach odsuwany

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC

Pakiet Night

Osłona chłodnicy o diamentowej strukturze z pinami w kolorze srebrnym i lamelą w błyszczącej czerni

Obudowy lusterek zewnętrznych w błyszczącej czerni

RSK - 18-calowe, 5-ramienne obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich

Tylny zderzak z elementem ozdobnym (krawędź) w błyszczącej czerni

Przedni spojler AMG z elementem ozdobnym (krawędź) w błyszczącej czerni