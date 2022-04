14-latek za kierownicą ucieka przed policją. Ląduje w rowie i ucieka do lasu

Akcja odbywała się na ulicach Łukowa w woj. lubelskim. Wczoraj, przed godziną 18:00, 14-latek bez wiedzy rodziców zabrał kluczyki do auta i postanowił zapewnić nieco rozrywki sobie i swoim znajomym. Być może cała sytuacja nie wyszłaby na jaw, gdyby nie patrol łukowskiej drogówki.

Policjanci patrolujący ulice Łukowa, zwrócili uwagę na młodego kierującego samochodem marki Chrysler, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Postanowili więc zatrzymać pojazd do kontroli. Jednak kierujący vanem miał nieco inne plany. Na widok sygnałów nadawanych przez radiowóz zareagował zdecydowanie - wciskając gaz w podłogę.

Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Starali się doprowadzić do zatrzymania uciekiniera, nie stwarzając przy tym zagrożenia, jednak nieletni kierowca nie poddawał się i pędził w stronę granicy miasta.

14-latek poruszając się z bardzo dużą prędkością, najechał na tył samochodu marki Volvo, które zatrzymało się przed przejazdem kolejowym. Chrysler odbił się od niego i wpadł na rogatki przejazdu, po czym spadł do pobliskiego rowu.

To nie był jednak koniec akcji. Nieletni kierowca nie poddał się, pomimo unieruchomienia auta i swoich sił w uciecze próbował pieszo. Wyskoczył z samochodu, po czym przedarł się przez pobliskie zarośla i udał w stronę lasu.

Policjanci zajęli się pozostałymi pasażerami w rozbitym Chryslerze. Był to 20-latek i jego 17-letnia koleżanka. Można powiedzieć, że mieli sporo szczęścia, bo nie doznali żadnych obrażeń w wyniku zderzenia i nie potrzebowali pomocy medycznej. Również osoby z Volvo nie doznały uszczerbku na zdrowiu. W wyniku zderzenia uszkodzony został jeszcze jeden samochód - przejeżdżający obok Peugeot.

14-latkowi udało się skutecznie schować przed policjantami. Niewiele to jednak dało, gdyż funkcjonariusze nie mieli problemu z ustaleniem, kto kierował pojazdem. Był to 14-letni mieszkaniec gminy Trzebieszów, którego w nocy do domu przywiózł znajomy rodziców. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny.