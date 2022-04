Ładowanie Mustanga Mach-E. Możesz robić to na kilka sposobów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ładowanie samochodu elektrycznego to problem na jaki skarży się wiele potencjalnych klientów. Ford zdecydował wytłumaczyć różnicę ładować prądem stałym lub zmiennym na podstawie swojego Mustanga Mach-E.

Ford Mustang Mach-E obsługuje 2 rodzaje wtyczek – złącze typu 2 (Mennekes), które służy do podłączenia ładowarki prądu zmiennego (AC) i złącze CCS, które daje możliwość podłączenia ładowarki prądu stałego (DC). W wyposażeniu seryjnym każdego Mustanga Mach-E jest ładowarka, która umożliwia ładowanie akumulatora ze zwykłego gniazda prądu przemiennego o napięciu 230 V.

Wykorzystanie prądu przemiennego (AC) jest najwygodniejsze, gdy Mustang Mach-E może być podłączony do ładowarki przez kilka godzin. Taki sposób ładowania jest najlepszy z punktu widzenia żywotności akumulatora i stanu portfela. W trasie, kiedy potrzebne jest szybkie doładowanie sporej dawki energii, zapewniającej duży zasięg, Mustanga Mach-E można podłączyć do szybkiej ładowarki prądu stałego (DC) o mocy do 150 kW.

W wypadku prądu przemiennego (AC), którego napięcie wynosi 230 V lub 400 V, moc ładowania standardowych ładowarek, do których można podłączyć Mustanga Mach-E, waha się od 2 do 11 kW. Jeżeli ładowarka jest wyposażona w zabezpieczenie EVSE, moc ładowania – w zależności od urządzenia – zwiększa się od 7,4 kW (jednofazowa ładowarka Ford Connected Wallbox) do 11 kW (trójfazowa ładowarka Ford Connected Wallbox). Dzięki zabezpieczeniu EVSE możliwe jest ładowanie prądem o natężeniu 32 A zamiast standardowych 16 A.

Ładowarki prądem stałym zazwyczaj posiadają moc od 50 do nawet 350 kW. W tej chwili baterię Mustanga Mach-E można podłączyć do ładowarki prądu stałego o maksymalnej mocy 150 kW. Przy wykorzystaniu takiej ładowarki czas ładowania od 10 do 80% pojemności wynosi jedynie 38 minut w wypadku akumulatora, który może zmagazynować 75 kWh i 45 minut w wypadku baterii, która może zmagazynować 98 kWh.

Trzeba pamiętać, że ładowanie z wykorzystaniem ładowarek AC jest wolniejsze i tańsze. Jednak jest to lepsze dla żywotności akumulatora. Szybkie ładowarki prądu stałego DC są świetnym wyborem w trasie, gdy niezbędne jest ekspresowe uzupełnienie energii.