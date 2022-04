Więcej na temat dobrych nawyków drogowych przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Pojęcie pojazdu uprzywilejowanego jest konieczne w polskim systemie prawnym. W przeciwnym razie nie dałoby się przypisać znamion pierwszeństwa samochodom należącym do policji, straży pożarnej czy pogotowia, które właśnie jadą, aby ratować ludzkie życie i zdrowie. Tylko czy kierowcy wiedzą jak ustępować pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym? Przypomnijmy tą kwestię.

Zobacz wideo Tak powinien wyglądać korytarz życia. Policja chwali kierowców na S8

Jak ustępować pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym?

Sposób zachowania się kierowców w razie pojawienia się pojazdu uprzywilejowanego na drodze określa art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stwierdza on wyraźnie, że podstawowym obowiązkiem kierowców jest ułatwienie przejazdu karetce, straży pożarnej czy policji na sygnałach. Czasami ułatwienie to będzie zatem polegać na zredukowaniu prędkości i zjechaniu do prawej krawędzi jezdni, czasami na zrobieniu tzw. korytarza życia, a czasami zjechaniu z drogi i zatrzymaniu się. Poza tym warto pamiętać o tym, że w terenie zabudowanym nie można wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego.

Jak utworzyć korytarz życia? Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem muszą zjechać do lewej krawędzi jezdni, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawą stronę, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Pojazd uprzywilejowany na drodze i mandat

Nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pojazdów uprzywilejowanych jest zagrożone mandatem karnym. Ile będzie on wynosił? Wszystko zależy od tego, jakie wykroczenie popełni kierowca. A więc:

korzystanie przez kierującego z korytarza życia lub utrudnianie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego korytarzem życia – mandat od 500 do 2500 zł

wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – mandat 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 3 pkt karne (od września 2022 6 pkt karnych)

Czy pojazd wojskowy jest samochodem uprzywilejowanym w ruchu?

Pojazd uprzywilejowany. Co oznacza to pojęcie?

Dla przypomnienia warto opowiedzieć o dwóch jeszcze aspektach. Jaki samochód można uznać za pojazd uprzywilejowany? Nie jest nim każdy radiowóz policji, wóz strażacki czy karetka. Aby otrzymały one status pojazdu uprzywilejowanego, powinny:

wysyłać sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych,

jednocześnie muszą wysyłać sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,

a do tego powinny poruszać się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Kiedy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo?

Czy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo? Kierowcy powinni ułatwić mu przejazd. A to jeszcze nie oznacza pierwszeństwa. Pojazdu uprzywilejowane de facto nadal muszą stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Będą miały zatem pierwszeństwo przede wszystkim wtedy, gdy wynika to z zasad ruchu drogowego – bo np. wjeżdżają na skrzyżowanie z drogi, dla której nadawany jest sygnał zielony. W pozostałych przypadkach pierwszeństwa nie mają. W efekcie na czerwonym świetle pojadą jako pierwsze tylko wtedy, gdy auta jadące po drodze z sygnałem zielonym, pierwszeństwa ustąpią.