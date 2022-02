Czy pojazd wojskowy jest samochodem uprzywilejowanym w ruchu?

Kolejne porady z zakresu prawa o ruchu drogowym znajdziecie również w serwisie Gazeta.pl.

Wyjaśnienie pytania zawartego w tytule tego tekstu wymaga przeanalizowania dwóch kwestii. Pierwszą jest to, czy pojazd wojskowy w ogóle może być pojazdem uprzywilejowanym w ruchu. I odpowiedź brzmi tak. Znajduje się on na liście potencjalnych samochodów uprzywilejowanych, którą można znaleźć w art. 51 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (reguluje to konkretnie pkt 7b, 7c i 8).

Kiedy pojazd wojskowy staje się pojazdem uprzywilejowanym?

Trzeba jednak pamiętać o tym, że do uznania ciężarówki wojskowej za pojazd uprzywilejowany, nie wystarczy jej pojawienie się na drodze publicznej. Konieczne jest wystąpienie jeszcze dwóch okoliczności. Musi ona nadawać sygnały dźwiękowe i błyskowe. Bez sygnałów jest ona pojazdem jak każdy inny – nie ma żadnych specjalnych uprawnień. Musi się zatem stosować do przepisów, a w tym także poleceń wydawanych przez osoby regulujące ruch drogowy.

Identyczna zasada dotyczy kolumny pojazdów wojskowych, czyli kolumny składającej się z nie więcej niż 20 pojazdów, w której pierwszy i ostatni pojazd jest wyposażony w tablicę w kolorze pomarańczowym z symbolem ciężarówki. Sama kolumna bez sygnałów błyskowych i dźwiękowych nie jest uprzywilejowana.

Pojazd wojskowy uprzywilejowany: co wolno kierowcy, a czego nie?

W sytuacji, w której pojazd wojskowy lub kolumna pojazdów wojskowych nadaje sygnały świetlne i dźwiękowe, prawo nadaje im uprzywilejowanie. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze pozostali kierowcy powinni ułatwić jej przejazd – a więc ustąpić miejsca na pasie ruchu, a w razie potrzeby nawet zjechać z drogi czy ustąpić pierwszeństwa. Po drugie po uzyskaniu statusu uprzywilejowania, pojazdu wojskowego czy kolumny pojazdów wojskowych nie można wyprzedzić w terenie zabudowanym.

Wyprzedzenie pojazdu wojskowego uprzywilejowanego w terenie zabudowanym oznacza mandat wynoszący 1000 zł i 3 punkty karne. 2000 zł dostanie kierowca, który ma już na swoim koncie poważne wykroczenia drogowe.

Jak rozpoznać pojazd wojskowy? Po tablicach rejestracyjnych

Kluczowe w temacie pojazdów wojskowych na drogach jest to, jak można rozpoznać auta należące do sił zbrojnych. Pomijając charakterystyczną, ciemnozieloną kolorystykę, wyróżnikiem tego typu pojazdów są również numery rejestracyjne. Te zawsze zaczynają się od litery U. Kolejna litera zależy przede wszystkim od rodzaju pojazdu. I tak: