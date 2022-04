Wielka podwyżka w Tesli. Podstawowy Model 3 droższy o kilka tysięcy euro

W połowie marca cennik Tesli Model 3 uległ zmianie. Producent podwyższył ceny najdroższych wersji. Na początku kwietnia zmiany dotknęły również wersji podstawowej, która dotychczas kosztowała na niemieckim rynku 42 990 euro. Najnowszy cennik pokazuje już cenę 49 990 euro. To podwyżka aż o 17 procent w skali miesiąca.

REKLAMA

Więcej informacji na temat rynku motoryzacyjnego znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Wzrost cen to nie jedyna zła wiadomość dla klientów w Niemczech. W związku ze zmianą ceny Model 3 jest teraz kategoryzowany jako „samochód luksusowy". W związku z tym nie kwalifikuje się do najwyższego progu rządowych dotacji na samochód elektryczny.

Zobacz wideo

Dotychczas typowa premia środowiskowa w Niemczech wynosiła nawet do 9 tys. euro – kwota 6 tys. euro pochodziła od państwa, a 3 tys. euro od producenta. Od niedawna obowiązują nowe przepisy, które obniżają wsparcie do 5 tys. euro na każdy samochód kosztujący w przedziale od 40 do 65 tys. euro. Partycypacja producenta wynosi w tym przypadku 2,5 tys. euro.

Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii i to już wkrótce

Najtańsza Tesla Model 3 cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Niemczech. Auto jest na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży samochodów elektrycznych. Czas oczekiwania na samochód wynosi teraz ponad rok.

Tesla nie poinformowała, z czego wynika aż tak wysoka podwyżka. Jednym z powodów mogą być rosnące ceny niklu na rynku. To sprawia, że produkcja akumulatorów jest droższa. Nadal dużym problemem są braki w dostępności półprzewodników. Niektórzy producenci wypuszczają z fabryki modele pozbawione niektórych funkcji.