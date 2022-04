Sportowa Alfa Romeo odnaleziona dzień po zgłoszeniu kradzieży. Była jeszcze w całości

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio to model kosztujący w salonie ponad 400 tys. zł. Auto jest świetnie wyposażone i wyjątkowe pod wieloma względami. To przede wszystkim sportowy sedan legitymujący się wysokimi osiągami. Pod maską pracuje podwójnie doładowany silnik V6 o pojemności 2.9 litra, generujący moc 510 KM i 600 Nm. Motor współpracuje z 8-biegową skrzynią automatyczną, a napęd trafia na tylną oś. Pierwsza "setka" osiągana jest w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 300 km/h.

Zgłoszenie o kradzieży takiej właśnie nietypowej Alfy Romeo przyjęli mazowieccy policjanci. Funkcjonariusze z grupy "Kobra" z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową podjęli stosowne działania mające na celu odnalezienie wartościowego samochodu.

Trop zaprowadził śledczych do jednej z podwarszawskich miejscowości. Już dzień po przyjętym zgłoszeniu o kradzieży z włamaniem do samochodu, utracony pojazd został odnaleziony w dziupli. Ukryty w garażu sportowy sedan był kompletny. Na posesji poza Alfą Romeo znaleziono dodatkowo mnóstwo części pochodzących z demontażu innych pojazdów. Policjanci ujawnili także zagłuszarki, łamaki i urządzenia do wykrywania sygnałów GPS/GSM.

Na miejscu zatrzymano kilka osób. 19-latek, w którego garażu odnalezione zostało auto, odpowie za paserstwo. Dodatkowo młody mężczyzna ukrywał 29-latka poszukiwanego listem gończym i nakazem doprowadzenia w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymana została jeszcze 54-latka. Kobieta oraz 29-latek usłyszeli zarzuty za posiadanie środków odurzających, które mieli przy sobie.