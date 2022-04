Wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Dostał 6000 zł mandatu

Wyprzedzanie innego pojazdu silnikowego na zakazie jest wykroczeniem drogowym wycenionym na 1000 zł. Jeśli w takiej sytuacji kierowca dopuszcza się kolejnych naruszeń, kara finansowa rośnie wraz ze skalą popełnionych przewinień.

REKLAMA

Najwięcej jednorazowo można zapłacić za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - jeśli mundurowi dopatrzą się takiej sytuacji podczas wyprzedzania, wówczas winnemu popełnionego wykroczenia grozi od 2000 do nawet 5000 złotych mandatu.

Nowy taryfikator mandatów. Czy kierowcy jeżdżą wolniej po jego wprowadzeniu? Mamy dane

Na krajowej drodze numer 8 w rejonie miejscowości Grymiaczki w powiecie sokólskim, podlascy policjanci grupy Speed zarejestrowali nieodpowiedzialne zachowanie. Kierujący cysterną zdecydował się na wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu. Mężczyzna prowadzący potężny pojazd nie miał pojęcia, że wyprzedza nieoznakowany radiowóz. Niebezpieczny manewr nagrały kamery policyjnego auta.

Zobacz wideo

Mundurowi zatrzymali Mercedesa do kontroli drogowej i pokazując kierowcy nagranie, wyliczyli kolejne wykroczenia. Do wyprzedzania doszło na skrzyżowaniu, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na odcinku drogi, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Konsekwencją było nałożenie mandatu karnego w wysokości 6000 zł. Cysterną jechał 52-letni obywatel Litwy.

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje polskich kierowców od 1 stycznia 2022 r. Wysokie kary za wykroczenia drogowe mają wpłynąć na zachowanie zmotoryzowanych, zmienić ich złe nawyki za kierownicą i w konsekwencji zredukować liczbę wypadków.