Stołek barowy z silnikiem. Może cię zabić

Gadżety barowe cieszą się dosyć dużą popularnością. Ten stołek barowy jest ciekawy, ale zarazem może okazać się niebezpieczny.

Zobacz wideo Maciej Pertyński o silnikach Diesla: najnowsze konstrukcje są szczytowym wytworem cywilizacji technicznej

Stołek barowy został wykonany przez Mountain Boss Hoss w Friedens w Pensylwanii, „Hossfly" jest wyjątkowy z jednego powodu – można nim jeździć. Podstawą konstrukcji jest silnik Chevroleta V8 z siedzeniem na gaźniku. Zamontowana jest również kierownica.

Silnik ten o pojemności 9,4 L dysponuje mocą 737 KM i 922 Nm momentu obrotowego. Silnik ten jest w stanie napędzić pełnowymiarowy pojazd na odcinku ¼ mili w 9 sekund. W przypadku stołka barowego raczej byłby to szpital.

Silnik współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Rozpędza się do 40 km/h do przodu i 8 km/h na biegu wstecznym. Hossfly jest również w stanie holować rzeczy do 900 kg.

Co ciekawe nie zastosowano żadnych tłumików, więc huk wydobywający się z tego stołka może ogłuszyć.

Hossfly jest na tyle kompaktowy, że zmieści się nawet do małego dostawczaka.

Stołek barowy zostanie wystawiony na aukcję Mecum Houston Auction i jego cena wywoławcza to 8000 dolarów.