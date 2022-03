Bugatti zrobiło sobie prezent na 110 urodziny. Ma 1600 koni i trafi do 10 szczęśliwców. Właśnie zakończono testy

Bugatti Centodieci to auto dla wybranych. Po pierwsze ze względu na cenę. Po drugie ze względu na liczbę wyprodukowanych modeli. Można także powiedzieć, że nowy model to prezent. Prezent, jaki sprawiła sobie marka na swoje 110 urodziny. Nic dziwnego, że projektanci byli sentymentalni i wyglądem nawiązali do kultowego modelu z lat 90. - EB110. Ci, którzy nie pamiętają tego modelu, mogą zauważyć podobieństwo do Chirona. Nic dziwnego, bo to właśnie na nim opiera się Centodieci.

Bugatti Centodieci fot. Bugatti

Zanim Bugatti zdecydowało się ruszyć z "masową" produkcją wszystkich dziesięciu egzemplarzy, musieli upewnić się, że ich auto jest w stanie robić to, do czego zostało stworzone. W tym celu testowy samochód przejechał niemal 50 tys. km. Choć określenie "przejechał" może nie do końca oddawać to, co robili z tym autem kierowcy.

Bugatti Centodieci Bugatti

Lekko nie było. Dziennie auto pokonywało 1 200 km, zatrzymując się jedynie na krótkie sprawdzenie stanu technicznego. W tym czasie kierowcy mogli się zmienić, a opustoszały bak, mógł zostać zapełniony odpowiednim paliwem. Na koniec Bugatti pojechało na włoski tor Nardo, aby sprawdzić osiągi na okrągłej asfaltowej jezdni.

Bugatti Centodieci — silnik i osiągi

Za rozpędzanie odpowiada poczwórnie doładowany silnik o pojemności 8.0 litrów, w układzie W16. Generuje on aż 1600 KM, czyli o 100 więcej niż w Chironie. Jak przekłada się to na osiągi? Jeśli przyczepność na to pozwoli, pierwszą setkę auto osiągnie w czasie 2,4 sekundy. Kiedy minie kolejne 3,6 sekundy, a pedał przyspieszenia pozostanie w podłodze, na liczniku pojawi się druga setka. Cała przygoda z przyspieszaniem nie będzie trwała w nieskończoność, bo prędkość została elektronicznie ograniczona do 380 km/h.

Bugatti Centodieci — wygląd

Wspomniałem już o tym, że wygląd nawiązuje do Bugatti EB110. Chodzi o stylistykę przedniego zderzaka, a zwłaszcza o poprzeczki i dość mały grill oraz o specyficzne wloty powietrza na wysokości słupków B. Na uwagę zasługuje tylny pas świetlny, który świecąc, wygląda nieco, jakby był rozżarzony. Nad nim znajduje się dość spory spoiler, ale jeszcze ciekawszy jest tylny dyfuzor. Zaakcentowany pionowymi słupkami znajdującymi się pomiędzy pionowo usytuowanymi, podwójnymi końcówkami wydechu.

Bugatti Centodieci fot. Bugatti

Bugatti Centodieci — cena

Cena za ten wyjątkowy model Bugatti to ok. 8 milionów euro, czyli ok. 37 milionów zł. Musiała to być bardzo okazyjna cena, gdyż ze sprzedażą nie było problemów. W internecie pojawiły się nawet dwie oferty odsprzedania auta. Pierwsza za 10,5 miliona euro, kolejna za 12,5.