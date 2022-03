Lotus pokazał swojego SUV-a. Zrywa z tradycją brytyjskiej marki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wszyscy idą w SUV-y. Aston Martin, Lamborghini, Bentley, nawet Ferrari. Nic dziwnego, że Lotus również chciał odrobinę z tego tortu. Tak powstała Eletre.

Eletre to pierwszy pięciodrzwiowy samochód produkcyjny Lotusa i do tego jest elektryczny. Co ciekawe model ten jest reklamowany nie tylko jako pierwszy SUV Lotusa, ale jako Hyper SUV.

Ma minimum 600 KM mocy, napęd na wszystkie koła, a od 0 do 100 km/h rozpędza się w poniżej trzech sekund. Zasięg to 600 km, a akumulator ma pojemność 100 kWh. Zatem dopisek Hyper jest dosyć dyskusyjny, jednak i tak stawia Eletre w gamie mocnych SUV-ów. Ma być to zarazem ucieleśnienie innego elektrycznego Lotusa – Evija, którego „duch" znajdzie się w SUV-ie.

Dane techniczne nie zostały w pełni ujawnione. Wiadomo, że pojazd oparty jest na platformie Lotus' Electric Premium Architecture, a zatem możliwe jest zainstalowanie innych wariantów akumulatorów i silników, również tych jeszcze mocniejszych.

Z tego co jednak ujawniono Eletre będzie dosyć zaawansowane technologicznie. Na wyposażeniu samochodu znalazły się czujniki LIDAR zintegrowane z konstrukcją samego pojazdu. Chociaż LIDAR jest szeroko stosowaną technologią umożliwiającą autonomiczną jazdę, rzadko jest on bezproblemowo zintegrowany, ponieważ sprzęt do technologii lasera impulsowego jest nieporęczny. Ponieważ jednak Eletre opuszcza fabrykę z bardzo dokładnym sprzętem do samodzielnej jazdy, Lotus twierdzi, że SUV jest w pełni przygotowany do obsługi przyszłej kompleksowej technologii jazdy autonomicznej i może być aktualizowany w dowolnym momencie za pomocą bezprzewodowych poprawek oprogramowania, które będą dostępne w miarę rozwoju auta. Zatem można się spodziewać płatnych DLC dla samochodu.

Wewnątrz Eletre materiały wykorzystane mają pochodzić z zrównoważonych źródeł – mieszanka syntetycznych mikrowłókien i wełny. Firma twierdzi, że mieszanka ta jest lżejsza od skóry, co zapewnia „oszczędność wagi".

Na wyposażeniu znalazł się również szklany dach panoramiczny, wykończenia z włókna węglowego, a usunięcie elementu środkowego z deski rozdzielczej ma na celu zmniejszenie wagi pojazdu. Jednak nie podano masy pojazdu, zatem trudno określić czy warto iść na takie ustępstwa.

Lotus zapowiada, że jest to pierwszy z trzech stylowych aut elektrycznych marki, które wejdą do produkcji w najbliższych czterech latach.