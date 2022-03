Umieścił zegarek Apple za kołem auta. Policja go zatrzymała

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Technologia jest przydatna w wielu aspektach życia. Może jednak wzbudzać wiele kontrowersji i być niebezpieczna. W szczególności, jeśli chodzi o prześladowanie jakiejś osoby. Przekonała się o tym pewna dziewczyna w USA.

Swego czasu Apple wypuścił na rynek AirTagi. Pastylki, które miały pomagać znaleźć rzeczy takie jak klucze czy portfele, do których były przyczepione. Szybko się jednak okazało, że stalkerzy i złodzieje wykorzystywali je do swoich niezgodnych z prawem czynów. W tym do prześladowań.

Z tego powodu Apple było zmuszone wprowadzić szereg aktualizacji, które miały zapobiec takim zdarzeniom. Jak się jednak okazuje, tego typu zabezpieczenia powinny być wprowadzone również w innych urządzeniach od firmy z jabłkiem w logo.

29-letni Lawrence Welch z Nashville wykorzystał zegarek Apple Watch do śledzenia dziewczyny. Wcześniej oboje korzystali z opcji namierzania w czasie rzeczywistym, aby wiedzieć, gdzie każde z nich jest. Ostatecznie jednak kobieta zrezygnowała z tej usługi.

Po tym jak 29-latek zagroził, że ją zabije umieścił zegarek za kołem samochodu swojej dziewczyny. Ze względu na oprogramowanie, które miał zarówno na telefonie, jak i na zegarku mógł śledzić, gdzie w danej chwili znajduje się kobieta.

Ostatecznie został jednak aresztowany, gdy przyjechał za swoją ofiarą pod Family Safety Center, gdzie szukał za kołem pozostawiony przez siebie zegarek.

Sytuacja ta pokazuje, że chociaż technologia jest przydatna, to może być wykorzystana w złym celu. Jeśli tego typu zgłoszenia się nasilą, Apple będzie musiało wprowadzić nowe aktualizacje bezpieczeństwa dla swojego produktu.

Z drugiej jednak strony, zegarek Apple nie może być na dłuższą metę wykorzystywany do stalkingu ze względu na krótką żywotność baterii. Trzeba jednak mieć się na baczności.