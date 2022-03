Indyjski kamper. Hindusi przerobili SUV-a na pojazd rekreacyjny do jazdy w terenie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Najwyraźniej moda kampery rozlała się na cały świat, nie tylko w Polsce. Hindusi stworzyli kampera, którego bazą jest SUV Mahinda Bolero z specjalną nadbudówką.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Zmianą zajęła się firma Caravan Conversion, która ma swoją siedzibę w Indiach. I chociaż przyczepa została umieszczona na SUV-ie, który został przerobiony na półciężarówkę, to twórcy deklarują, że może pasować również do każdego pickupa.

Nadbudówka została doczepiona do konstrukcji pojazdu za pomocą śrub i kołków. Firma nie podała z czego została wybudowana naczepa, ale raczej nie może być zbyt ciężka, gdyż Bolero nie jest mocnym samochodem. Jej rozmiar może być dostosowany w zależności od rozmiaru bazowego pojazdu.

Z zewnątrz pojazd wygląda jak typowy kamper do jazdy w terenie. Widoczny jest klimatyzator, a na dachu zamontowano panele słoneczne, które zasilają akcesoria podczas gdy nie ma się dostępu do sieci. Dostępna jest również wyciągana platforma ułatwiająca wchodzenie do środka naczepy.

Co się tyczy wnętrza, to firma chwali się, że podróżujący będą mogli w komforcie korzystać z niego podczas każdej pogody. Na wyposażeniu są gniazdka, światła na baterie, w pełni wyposażona kuchnia z podwójnym palnikiem i lodówka. Zlew jest wyposażony w ciepłą i zimną wodę oraz kilka schowków. Łazienka, choć wygląda na małą, jest wyposażona w 21-litrową przenośną toaletę i ręczny prysznic, również z zimną i ciepłą wodą.

Wewnątrz może spać do czterech osób – dwie nad kabiną i dwie na rozkładanej sofie.

Caravan Conversion nie podał cen swojej przyczepy.