Nowa Toyota z rodziny GR już za rogiem. Chodzi o sportową Corollę

Toyota oficjalnie ogłosiła plan wprowadzenia swojego najnowszego samochodu sportowego przygotowanego przez oddział TOYOTA GAZOO Racing. Zupełnie nowy model z linii GR zostanie pokazany na światowej premierze już 1 kwietnia o godz. 3:30 rano według czasu europejskiego (wydarzenie to będzie mieć miejsce w Japonii). Przy okazji informacji o szykowanym pokazie auta, Japończycy opublikowali kilka zajawek zdjęciowych podgrzewających atmosferę przed debiutem.

REKLAMA

Parę nieśmiałych szczegółów, którymi podzieliła się Toyota, zdradza z jakim autem będziemy mieć do czynienia. Nie ma wątpliwości, że to wyczekiwana GR Corolla. Nadwozie otrzyma rozdmuchane przednie błotniki z otworami wentylacyjnymi oraz logo GR. Spodziewać należy się również lekkich obręczy aluminiowych, które są wspierane przez wysokowydajny układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami z logo GR.

Wreszcie na zapowiedzi możemy zobaczyć aerodynamiczne listwy progowe z napisem „GR-FOUR", a to oznacza nic innego, jak napęd na cztery koła. Można się więc spodziewać, że sportowy kompakt wzorem mniejszego GR Yarisa otrzyma stały, elektronicznie sterowany napęd z trybami jazdy, rozdzielający w różnym stopniu moc na koła. Dla przypomnienia w GR Yarisie w celu dostosowania właściwości jezdnych do różnych warunków, do dyspozycji są tryby: Normalny, Sportowy i Torowy.

Mała i szalona Toyota GR Yaris. Ma tylko 3 cylindry, ale 500 KM pod maską

Jaki silnik trafi do Toyoty GR Corolli? Tego jeszcze nie wiemy. O tym czy GR Corolla przejmie z GR Yarisa turbodoładowany trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra, przekonamy się już w piątek 1 kwietnia. Dla przypomnienia, w Yarisie jednostka ta wytwarza 261 KM i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co w połączeniu z manualną skrzynią biegów i napędem na cztery koła, pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,5 sekundy i rozpędzenie się do 230 km/h.