Toyota wspiera star-upy. O granty mogą starać się również Polacy

Toyota założyła funduszy inwestycyjny Toyota Ventures i ogłasza trzecią edycję programu grantowego dla startupów z całego świata, starających się o finansowanie dla swoich projektów. W tym roku program adresowany jest do firm, które opracowały projekty wprowadzające istotne innowacje do procesu produkcji i funkcjonowania fabryk.

Te firmy, które zakwalifikują się do programu będą mogli uzyskać finansowanie od 0,5 do 2 mln dolarów. Projekty można składać do 31 maja. Program jest realizowany we współpracy z Toyota Manufacturing Project Innovation Center (MPIC) i Toyota Research Institute (TRI).

Do programu mogą zakwalifikować się zespoły, które spełniają następujące kryteria:

zebrały do tej pory mniej niż 10 milionów dolarów dofinansowania,

mogą zademonstrować działający prototyp

opracowały rentowny model biznesowy, który może zapewnić klientom rzeczywistą wartość.

Zespół Toyota Ventures poszukuje przedsiębiorców, którzy mogą zaprezentować nowatorskie rozwiązania w obszarach takich jak:

Symulacje 3D

Sztuczna inteligencja i komputerowe rozpoznawanie obrazów

Roboty sterowane adaptacyjnie

Druk 3D

Rozszerzona rzeczywistość

Autonomiczne roboty mobilne

Redukcja śladu węglowego

Roboty współpracujące

Bezpieczeństwo cyfrowe

Analityka danych

Elektryfikacja i produkcja baterii

Wydajność energetyczna

Szkolenie i bezpieczeństwo pracowników

Zgłoszenia są przyjmowane online na stronie Toyota Ventures. Również polskie star-upy mogą się zgłaszać.