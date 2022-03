Co to jest profil opony i na co wpływa. To nie tylko kwestia komfortu

Opona to jedyny element samochodu, który styka się z podłożem w czasie jazdy. Dlatego jej parametry i stan są kluczowym czynnikiem dla bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Wpływają na drogę hamowania, podatność na aquaplaning czy przyczepność w zakrętach i podczas rozpędzania. Jednym z takich parametrów jest profil opony.

Co to jest profil opony?

O ile szerokość opony nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle z jej profilem jest już nieco inaczej. W oznaczeniu 205/55 R16 za profil odpowiada ten drugi parametr: 55. Jest to stosunek wysokości opony do jej szerokości wyrażony w procentach. Oznacza to, że wysokość jest równa 55% szerokości, czyli 0,55*205 i wynosi 112,75 mm. Tak więc możliwe jest, że dwie różne opony o takim samym profilu, mogą mieć inną wysokość. Wystarczy, że ich szerokość będzie inna.

Jak profil opony wpływa na prowadzenie

Wysokość opony wpływa na to jak zachowuje się ona podczas jazdy. Im większa, tym większe będą odkształcenia podczas jazdy w zakrętach. Oznacza to, że w skrajnych sytuacjach, z nawierzchnią będzie stykać się boczna ścianka opony, co drastycznie pogorszy przyczepność. Wysoki profil sprawdzi się, jeśli bardziej niż na dynamicznej jeździe, zależy nam na komforcie. Nierzadko takie opony będą miały też mniejszą szerokość, co pozytywnie wpłynie na opory toczenia, a więc zmniejszy zużycie paliwa. Ponadto, taka opona będzie generowała mniej hałasu, oraz może być bardziej odporna na aquaplaning, czyli zjawisko tworzenia się między oponą a jezdnią warstwy wody. Do zalet opon wysokoprofilowych należy dodać także lepszą przyczepność podczas jazdy na śniegu. Mniejsza szerokość opony (opony o niższym profilu, ze względu na bardziej sportowy charakter mają zazwyczaj większą szerokość) to niestety także dłuższa droga hamowania.

Opony niskoprofilowe były kiedyś domeną aut sportowych. Obecnie stosuje się je w różnego rodzaju autach, nawet w SUV-ach i mało usportowionych kompaktach. Niski profil, to większa felga i lepszy wygląd całego koła. To tylko początek zalet. Różnice odczujemy na zakrętach. Tam opony tego typu przełożą się na bardziej bezpośrednią reakcję auta na ruchy kierownicy i większą stabilność podczas gwałtownych manewrów oraz pozwolą na przejechanie zakrętu z większą prędkością. Ze względu na większą szerokość, wykażą się lepszą przyczepnością podczas przyspieszania oraz hamowania. Niestety, niski profil wiąże się z bardziej dotkliwym odczuwaniem nierówności i dziur w nawierzchni oraz może oznaczać przyspieszone zużycie elementów zawieszenia. Większa szerokość natomiast może wiązać się z większym ryzykiem wystąpienia aquaplaningu, choć tutaj istotna jest zdolność opony do odprowadzania wody.