Najpiękniejsze trasy europejskie - gdzie wybrać się samochodem? Na liście nie zabrakło Polski

Podróż do celu nie zawsze jest łatwa. Autostrady sprawiają wrażenie, jakbyśmy tkwili w jednym miejscu mimo nieustannego przemieszczania, a gdy z nich zjedziemy, bolączką stają się nierówności w nawierzchni. Są jednak drogi, które same w sobie są celem. W Europie znajdziemy ich pod dostatkiem. Oto niektóre z nich

1. Trollstigen - czyli Droga Trolli w Norwegii

Trollstigen, Norwegia fot. Filip Weremij

Zacznijmy od północy, czyli coś dla ludzi, dla których upał nie kojarzy się z wypoczynkiem. W dosłownym tłumaczeniu Trollstigen to "drabina trolli". Miejsce to zawdzięcza swoją nazwę 11 ostrym zakrętom pnącym się w górę, na których nachylenie jezdni osiąga 12 proc. Na samym początku drogi widnieje znak ostrzegający przed trollami. Całkowita długość trasy wynosi 55 km i dociera na wysokość 852 metrów n.p.m. To jedno z najpopularniejszych turystycznych miejsc w Norwegii. Dzięki temu infrastruktura jest tam dobrze rozwinięta i na szczycie drogi znajdziemy duży parking, znakomity taras widokowy oraz centrum informacji turystycznej. Chcąc się tam wybrać, należy pamiętać, że droga jest otwarta jedynie od połowy maja do października.

Trollstigen, Norwegia fot. Filip Weremij

Trollstigen, Norwegia fot. Filip Weremij

2. Droga Atlantycka - Norwegia

Droga Atlantycka fot. Filip Weremij

Długo zastanawiałem się czy umieścić w zestawieniu aż dwie drogi znajdujące się w Norwegii. Zaważyło to, że gdybym miał zdecydować się na jedną, to nie wiedziałbym na którą. Droga Atlantycka to również jedno z bardziej znanych miejsc w tym kraju. Co roku przyjeżdża tutaj 300 tys. turystów. Trasa liczy ok. 8 km i znajduje się na niej 7 mostów, gdyż sama droga można powiedzieć, że położona jest na morzu. Po drodze znajduje się wiele miejsc, w których można się zatrzymać, aby podziwiać widoki. Na niektórych wyspach znajdziecie także trasy spacerowe, toalety i kawiarnię. Całość robi ogromne wrażenie.

Droga Atlantycka fot. Filip Weremij

3. Droga Transfogarska - Rumunia

Droga Transfagarska, Rumunia fot. Youtube/The HDR Channel

Droga Transfogarska w Rumuni została wybudowana w latach 1970–1974. Jej najwyższy fragment znajduje się na wysokości 2042 metrów n.p.m., a cała liczy 150 km i przebiega przez górskie pasmo Fogaraszy. Na całej trasie znajduje się 27 wiaduktów i 830 mostów. W jej szczytowym miejscu znajduje się najdłuższy tunel w Rumunii, którego długość wynosi 884 metry. Liczne zakręty oraz nachylenie są powodem ograniczenia prędkości na całej drodze do 40 km/h. Co ciekawe, trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby jej nachylenie na całej długości było takie same. Jeśli chcecie przejechać się całą drogą, najlepiej zrobić to w okresie od czerwca do października. O innej porze, wyższe partie drogi mogą być zamknięte. Przy trasie znajdują się liczne hotele i schroniska oraz wiele atrakcji. Nie sposób narzekać także na brak widoków.

4. Les Corniches - Francja

Les Corniches fot. eurotunnel.com

Les Corniches to trzy równoległe drogi łączące Monako z Niceą. Najwyższa z nich położona jest na wysokości ok. 500 metrów n.p.m. Przejeżdżając nią natrafimy na malownicze miasteczka takie jak La Turbie oraz atrakcje takie jak XI-wieczny zamek Roquebrune. Najbardziej malowniczą drogą jest jednak środkowa Moyenne Corniche, położona tuż nad urwiskiem. Przejeżdża ona przez wioskę Ezę, uznawaną za jedną z najpiękniejszych miejscowości we Francji. Mimo tego, że nie znajdziemy tu licznych serpentyn, ich brak wynagradzają niesamowite widoki.

5. Wielka Pętla Bieszczadzka - Polska

Wielka pętla bieszczadzka Mateusz Pięta

Na sam koniec nie mogło zabraknąć akcentu z Polski. Wielka Pętla Bieszczadzka to droga przebiegająca przez Bieszczadzki Park Narodowy oraz cztery parki krajobrazowe. Przyjmuje się, że początek oraz jednocześnie koniec trasy znajduje się w Lesku. Przebiega ona m.in. przez takie miejscowości jak: Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne czy Ustrzyki Dolne. Cała liczy 144 km i oferuje piękne widoki. Bardziej zmotoryzowani docenią jej liczne, ciasne zakręty. Niemniej należy mieć na uwadze, że w wielu miejscach stan nawierzchni nie jest najlepszy i trzeba uważać, aby delektując się widokami, nie wjechać w dziurę. Mnie się to zdarzyło i nie polecam.