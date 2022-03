Elon Musk tańczy z radości przed publiką. Fabryka Tesli pod Berlinem już produkuje

Radość Elona Muska jest jak najbardziej zrozumiała. Po dwóch latach budowy i pokonaniu wielu przeszkód projekt Gigafactory Berlin w końcu ruszył. Szef Tesli przyleciał z tej okazji do Berlina, żeby uczestniczyć w oficjalnym otwarciu obiektu. Wśród osób zaproszonych na ceremonię nie zabrakło kanclerza Niemiec – Olafa Scholza.

W krótkim przemówieniu wygłoszonym przed zgromadzoną publicznością i kanclerzem Niemiec, Elon Musk podziękował Niemcom i wszystkim osobom zaangażowanym za uruchomienie Gigafactory Berlin.

Musk obiecał, że Tesla zadba o to, żeby nowa fabryka była niczym klejnot w koronie dla całego regionu, Niemiec, Europy i reszty świata. Przy okazji ujawnił, że oprócz samochodów będą tam produkowane Megapacki (duże magazyny energii).

Kanclerz Niemiec także wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił znaczenie inwestycji marki Tesla na terenie kraju.

Otwarcie fabryki Tesli wraz z Elonem Muskiem w Brandenburgii to ważny znak: Niemcy to silna lokalizacja dla inwestycji przemysłowych. W ten sposób uda nam się osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i przeprowadzić transformację. Przyszłość należy do elektromobilności.

– powiedział kanclerz Niemiec, Olaf Scholz. Chwilę później z taśmy produkcyjnej zjechały pierwsze egzemplarze Tesli Model Y, a sam Elon Musk postanowił uświetnić ceremonię, tańcząc podczas wręczania kluczyków klientom. Szef marki wydał łącznie 30 samochodów, a każdy z nich został osobiście podpisany przez ekscentrycznego miliardera. Co ciekawe, każdy z pojazdów wyjeżdżał z taśmy produkcyjnej w rytm muzyki wybranej przez nowych właścicieli.

Pierwsze trzydzieści egzemplarzy Tesli, które wyjechało z fabryki otrzymało pamiątkowe tablice rejestracyjne – od „GIGA 001" do „GIGA 030".

Gigafactory Berlin będzie produkować około 500 000 samochodów rocznie. Nowy obiekt odciąży tym samym fabryki z USA i Chinach, a do tego pozwoli obniżyć czas i koszty transportu do Europy. Na początek w nowym zakładzie będzie powstawał Model Y, ale później dołączą kolejne dwa modele, w tym Model 3. W Berlinie będą produkowane akumulatory do samochodów elektrycznych, co znacznie przyspieszy produkcję.

Tesla planuje otwarcie jeszcze jednego zakładu produkcyjnego w tym roku – tym razem w Teksasie. Dzięki temu możliwości produkcyjne marki zwiększą się o kolejne kilkaset tysięcy egzemplarzy rocznie.