Jaką hulajnogą elektryczną można jeździć w 2022 r.? W końcu są konkretne przepisy

Polskie prawo nie zawsze nadąża za nowinkami technologicznymi. Przykład? Idealny dotyczy hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Gdy w kraju pojawił się boom na nie, przepisy nie znały nawet takiego pojęcia. A to doprowadziło do prawdziwego paradoksu. Kierujący hulajnogą elektryczną był bowiem traktowany w ruchu drogowym jak... pieszy. Miał dokładnie takie same prawa. Sytuacja uległa zmianie w styczniu 2021 roku. To wtedy pojawiły się przepisy regulujące kwestię nowych środków transportu.

Nowelizacja przepisów. Nowe hulajnogi muszą spełniać warunki

Nowe przepisy określają m.in. czym jest hulajnoga elektryczna. To w ich głos "pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe". I to jest jakby oczywiste. Jaką hulajnogą można jeździć w Polsce? To zależy kiedy pojawiła się w sprzedaży. Gdy została wprowadzona do obrotu przed 1 stycznia 2022 roku, zasad żadnych nie ma. Jeżeli trafiła do Polski po 31 grudnia 2021 roku, nowelizacja przepisów stawia przed nią szereg wymogów.

Jaką hulajnogą elektryczną można jeździć w 2022 r.? Lista wymogów

maksymalna szerokość hulajnogi elektrycznej – 0,9 m

maksymalna masa własna hulajnogi elektrycznej – 30 kg

obowiązkowe oświetlenie hulajnogi elektrycznej: co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt i co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach z boku

jeden działający hamulec

sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym

podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Są pierwsze "megamandaty" za jazdę po pijaku na hulajnodze

Uprawnienia do jazdy hulajnogą elektryczną

Drugie z zasadniczych pytań brzmi: jakie uprawnienia trzeba mieć, aby jeździć hulajnogą. Po pierwsze na hulajnodze na drodze publicznej nie może jeździć osoba w wieku poniżej 10 lat. Po drugie osoba w wieku od 10 do 18 lat do jazdy na hulajnodze elektrycznej konieczne jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Po trzecie osoba w wieku powyżej 18 roku życia nie potrzebuje żadnych dokumentów do prowadzenia. Wystarczy jej dowód osobisty.

No dobrze, ale co z hulajnogą elektryczną i dzieckiem młodszym niż 10 lat? Osoby takie będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i to też pod opieką osoby dorosłej.

Zasady jazdy na hulajnodze. O czym pamiętać?

Nowe przepisy obowiązujące od 2021 roku i dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej określają nie tylko uprawnienia do kierowania. Określają też zasady ruchu. O czym należy pamiętać?