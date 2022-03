Trzy tysiące euro kary za palenie w aucie. Niemiecki land wychodzi przed szereg

Niemcy postanowili rozprawić się z nawykiem palenia wśród kierowców. Rada Nadrenii Północnej-Westfalii zamierza uchwalić przepisy, które będą chronić pasażerów przed biernym wdychaniem dymu. W tym celu przygotowano nowelizację ustawy o ochronie dla niepalących, która uniemożliwi kierowcom palenie w samochodzie, szczególnie w obecności kobiet w ciąży lub dzieci.

Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (dkfz) informuje, że bierne palenie zabija rocznie nawet 166 tys. dzieci na całym świecie. Naukowcy zmierzyli, że stężenie dymu w pojeździe jest nawet pięciokrotnie wyższe niż w typowym, zadymionym barze. Organizacja alarmuje, że milion nieletnich w Niemczech jest obecnie narażonych na dym tytoniowy w samochodach.

Pomysłodawcy zmian podkreślają, że pasażerowie siedzący w samochodzie nie są w stanie uniknąć szkodliwego dymu, a otwarcie okna lub szyberdachu nie rozwiązuje problemu. Jedynym sposobem na legalne palenie w obecności pasażerów będzie jazda samochodem o otwartym nadwoziu. W innym przypadku kierowca musi się liczyć z mandatem. Widełki ustawiono od 500 euro do 3000 euro. Zakaz nie będzie dotyczyć osób jeżdżących samotnie.

Nadrenia Północna-Westfalia wychodzi przed szereg, ale taka dyskusja toczy się w całych Niemczech.

Projektowana ustawa zostanie teraz przekazana do niemieckiego parlamentu federalnego, który podejmie decyzję o jej przyjęciu. To już kolejne podejście do ustanowienia zakazu palenia w samochodzie. Podobne przepisy próbowano wprowadzić w 2019 roku, jednak bez powodzenia. Podobne przepisy obowiązują już w takich krajach, jak Wielka Brytania, Austria, Grecja, Francja, Irlandia.

Mandat za palenie podczas jady można dostać również w Polsce. Reguluje to art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, który stanowi:

Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Taryfikator przewiduje mandat w wysokości 50 zł za takie przewinienie.