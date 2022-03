Lubelskie. Do takich sytuacji prowadzi nieustąpienie pierwszeństwa. Zawinił 21-latek

Respektowanie na jezdni oznakowań oraz panujących zasad określonych w kodeksie drogowym to podstawa bezpiecznej jazdy. Błędne interpretowanie reguł lub lekceważący stosunek do przyjętych prawem zasad prowadzi do nieszczęśliwych zdarzeń. Jednym z powszechnych przewinień na policyjnej liście jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Takiej właśnie sytuacji dopuścił się kierujący dostawczym Fiatem Ducato w miejscowości Horyszów Polski (woj. lubelskie).

REKLAMA

Do groźnie wyglądającego zderzenia dostawczaka z osobówką doszło 15 marca na drodze gminnej we wsi pod Zamościem. Mężczyzna prowadzący busa na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą Skodą Fabią Combi. Osobowe auto koziołkowało, przeleciało przez rów i zatrzymało się na ogrodzeniu posesji. Pojazd dostawczy wyjechał z drogi podporządkowanej.

Dolny Śląsk. Pędził 219 km/h drogą ekspresową. Zarobił 2500 zł mandatu

Skodą kierowała 44-latka, którą służby ratunkowe przewiozły do szpitala. Była trzeźwa. Na miejscu po przeprowadzonych oględzinach okazało się, że poszkodowana mieszkanka gminy Sitno nie wymaga hospitalizacji. Doznała niegroźnych potłuczeń i została zwolniona do domu. Bez żadnego uszczerbku na zdrowiu wyszedł pasażer Skody.

Fiatem Ducato kierował 21-letni mieszkaniec gminy Krynice. Policyjne badanie alkomatem na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że był trzeźwy. Za sytuację, jaką spowodował na drodze, został ukarany mandatem karnym i punktami przypisanymi do jego konta. Zarówno winowajca, jak i dwaj pasażerowie, z którymi jechał, nie potrzebowali pomocy medycznej. Z uwagi na powstałe poważne uszkodzenia techniczne pojazdów policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne rozbitych aut.

Pamiętajmy! Dojeżdżając do skrzyżowania, zawsze należy być ostrożnym i dokładnie sprawdzić, kto ma pierwszeństwo. Zachowanie czujności oraz przestrzegane przepisów, jak również stosowanie się do znaków, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Więcej artykułów na temat zdarzeń drogowych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.