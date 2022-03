Dolny Śląsk. Pędził 219 km/h drogą ekspresową. Zarobił 2500 zł mandatu

Od początku 2022 roku w Polsce obowiązują przepisy mocno uderzające po kieszeni kierowców łamiących ograniczenie dopuszczalnej prędkości. Tego typu wykroczenia są główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków drogowych. Dlatego każdego dnia policjanci z drogówki w całym kraju wyłapują niepokornych użytkowników ciągów komunikacyjnych. Stawki mandatów karnych są tak wysokie, że pośpiech i próba zaoszczędzenia czasu zbyt szybką jazdą kompletnie się nie opłaca, a spotkanie z policjantem nie należy do przyjemnych przeżyć.

REKLAMA

Kolejną ofiarą własnej brawury został pewien 37-latek złapany na gorącym uczynku. Mężczyzna prowadząc auto marki BMW, rozpędził się na drodze szybkiego ruchu S3 w województwie dolnośląskim do 219 km/h, gdzie ograniczenie szybkości wynosi 120 km/h. Pirata namierzyli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, poruszający się podczas służby nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.

Po dokonaniu pomiaru policjanci przerwali niebezpieczną jazdę i skierowali kierującego BMW do kontroli. Nie pomogło tłumaczenie o spotkaniu biznesowym. Zgodnie z nowym taryfikatorem, mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 2500 zł, a do jego konta przypisali 10 punktów karnych.

Pomorskie. BMW zapaliło się podczas jazdy. W ruch poszły policyjne gaśnice

Policjanci od lat w rozmaitych komunikatach i akcjach społecznych informują o niebezpieczeństwach, z jakimi wiąże się zbyt szybka jazda. Kierowcy nie stosując się do ograniczeń, igrają z losem, narażając zdrowie i życie swoje oraz innych użytkowników dróg. Należy pamiętać, że prędkość ma największy wpływ na długość drogi hamowania, która rośnie proporcjonalnie do prędkości, z jaką się jedzie. Do tego należy wziąć pod uwagę warunki i natężenie ruchu. Nie bez przyczyny na odcinkach dróg różnych kategorii prędkość jest ograniczona.

Więcej artykułów motoryzacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.