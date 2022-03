Dlaczego przy tankowaniu LPG trzeba zakładać rękawicę?

Więcej porad dotyczących tankowania pojazdu znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki pochodzącego z sierpnia roku 2013, stacje paliw mogą tworzyć stanowiska do samoobsługowego nalewania gazu LPG do zbiornika w pojeździe. I słowo samoobsługowy oznacza tu szereg obowiązków dla operatora stacji, które mają zapewnić tankującym kierowcom bezpieczeństwo.

Samoobsługowa stacja LPG, czyli jaka? Lista wymogów

Na czym polegają ustawowe obowiązki właściciela stacji? Przede wszystkim stanowisko do nalewania LPG przez kierowców powinno być wyraźnie oznaczone oraz musi posiadać szczegółową instrukcję obsługi – ta powinna zawierać piktogramy i ich opis. Kluczowe są też wymogi techniczne. Standardem musi być wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu samoodcinającego, a także dysza wlewowa uniemożliwiająca przepływ gazu po nieprawidłowym zablokowaniu pistoletu we wlewie w pojeździe czy wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania pistoletu (dopuszczony wyciek to 1 cm3).

W teorii rękawice podczas tankowania LPG się nie przydadzą. W teorii...

Po lekturze powyższego akapitu nietrudno zorientować się, że zapewnienie rękawic ochronnych przeznaczonych dla klientów tankujących LPG, nie jest obowiązkowe. Sprawny dystrybutor nie może spowodować wycieku gazu. Mimo wszystko stacje starają się zagwarantować dostęp do rękawic. Czy warto z nich skorzystać? Z technicznego punktu widzenia samoobsługowe punkty tankowania gazu są bezpieczne. Tyle jednak teoria. W praktyce dystrybutor czy pistolet są tylko urządzeniami. Także mogą ulec awarii. A rękawice wtedy ochronią dłoń kierowcy.

Propan po kontakcie ze skórą, pobiera z niej gwałtownie temperaturę. Powodując tym samym odmrożenia, a nawet obumarcie części komórek. Bezpośrednio po kontakcie z gazem skóra wygląda, jakby została poparzona gorącą wodą.

Rękawice nie są obowiązkowe, ale tak właściwie to... są!

Kiedy przyda się założenie rękawic podczas samodzielnego tankowania LPG? Taki przypadek mógłby się pojawić chociażby w sytuacji, w której podczas tankowania ujawni się np. nieszczelność występująca na połączeniu pistoletu z przewodem doprowadzającym gaz. Rękawice ochronią dłonie kierowcy także wtedy, gdyby doszło np. do usterki zaworu odcinającego przepływ LPG – i gaz niekontrolowanie zacząłby się wydobywać w czasie tankowania lub po odłączeniu pistoletu od wlewu.

Samodzielne tankowanie gazu. Opis krok po kroku