Policyjne konie z Rzeszowa mają własne konie mechaniczne. Opel Movano jako koniowóz

W polskiej policji służą nie tylko psy, ale również konie. Te z Zaczernia podlegające pod Rzeszów otrzymały właśnie nowy transport sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z rezerw celowych Policji.

Nowy Koniowóz, jakim dysponują podkarpaccy policjanci to Opel Movano Furgo RWD EurVI, 2,3 BiTurbo ze 163-konnym silnikiem. Jego koszt to blisko 400 tys. złotych.

W pojeździe zamontowano monitoring do obserwowania koni podczas transportu oraz klimatyzację dla zwierząt. Ma to być bardziej komfortowy środek transportu niż przyczepa, którą zresztą także można doczepić do Opla.

Nie jest to jednak jedyny środek transportu dla koni. Zespół konny dysponuje jeszcze dwoma pojazdami terenowymi przystosowanymi do ciągnięcia przyczep oraz trzema przyczepami do przewozu koni.

Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu, tworzy sześciu funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny - instruktor jazdy konnej. Ogniwo konne posiada siedem koni służbowych.