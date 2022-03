Porysowana szyba po zimowym odśnieżaniu. Czy da się samemu usunąć rysy?

Kolejne porady dotyczące samodzielnej obsługi pojazdu znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Porysowanie szyby podczas skrobania to scenariusz przede wszystkim zimowy. Jest jednak aktualny również i teraz. Bo choć dzień raczy nas często pięknym słońcem, wieczorem pojawia się przymrozek, który spowija przednią szybę warstwą szronu. Jak powstają zarysowania? Schematy są tak naprawdę dwa. Albo kierowca ma złą i np. zużytą już skrobaczkę, albo pod jej "ostrze" dostają się zanieczyszczenia w postaci chociażby ziarenek pisaku. I drugi ze scenariuszy wcale nie jest mało realny. W końcu przednia szyba nawet niedługo po umyciu i zaraz po rozpoczęciu jazdy kurzy się oraz brudzi.

Zobacz wideo Rozpędzony 24-latek skrócił sobie drogę chodnikiem. Chwilę wcześniej w tym samym miejscu stała kobieta z dzieckiem

Skąd biorą się rysy na szybach? To nie tylko zimowe skrobanie

Warto w tym punkcie wspomnieć o tym, że powstawanie rys na szybie może wynikać nie tylko z odszraniania. W takim samym stopniu do pojawiania się uszkodzeń przyczyniają się np. kamienie wydobywające się spod kół poprzedzających pojazdów czy nawet niesprawne pióra wycieraczek – potrafią dosłownie wytrzeć półokrągłe linie na szybie.

Jak usunąć rysy z szyby samochodu?

Wiemy już jak powstają uszkodzenia na szybie przedniej w samochodzie. Trzeba zatem zadać dwa pytania. Jak usunąć rysy? I czy jedyną metodą jest wymiana? Wymiana szyby przedniej w samochodzie przynosi 100-proc. skuteczność. Niestety to zabieg dość drogi. Nowa szyba kosztuje od jakiś 250 – 300 do nawet 2 tys. zł. I co ważne, w przypadku wyłącznie występowania rys, kosztu nie pokryje np. dodatkowe ubezpieczenie szyb. Kwotę będzie musiał wyłożyć z własnej kieszeni kierujący.

Całe szczęście wymiana to nie jedyny sposób na usuwanie rys z szyb samochodowych. Są też i tańsze sposoby! Jak usunąć rysy z szyby samochodu? Jedną z częściej stosowanych metod jest polerowanie. To polega na nałożeniu na szybę specjalnego preparatu – pasty dostępne na rynku oferują różną ścieralność. Kolejnym etapem jest użycie filcu polerskiego i usunięcie zarysowań.

Samodzielne usuwanie rys z przedniej szyby – opis krok po kroku:

Umyj dokładnie szybę. Drobinki piasku zebrane na niej dostaną się pod filc polerski i w czasie polerowania mogą tylko pogorszyć sytuację! Zabezpiecz lakierowane elementy taśmą – np. słupki czy połączenie szyby i dachu. W ten sposób nie uszkodzisz lakieru w czasie polerowania. Należy nałożyć na szybę pastę i założyć filc np. na wiertarkę. Można też polerować ręcznie – to jednak wymaga użycia dużej siły. Podczas polerowania warto pamiętać o tym, że przesuwać filc polerski w różnych kierunkach i mocno dociskać go do powierzchni. W przypadku użycia wiertarki lub automatycznej polerki, nie należy przytrzymywać urządzenia w jednym miejscu. Poza tym ważne są obroty – nie powinny przekraczać 600 obr./min. Pasta podczas polerowania nie może wyschnąć. Polerowanie na sucho oznacza przegrzanie szyby. Gdy pasta wyschnie, należy ją spryskać wodą. Po zakończeniu prac należy najpierw usunąć pastę z szyby, a następnie umyć pojazd.

Szyba zamarzła od środka. Co może zrobić kierowca?

Usuwanie rys z szyb samochodowych: cena usługi nie jest wysoka

Polerowanie szyb jest skuteczne zarówno w przypadku rys na szybie przedniej, jak i rys wynikających z działania wycieraczki na szybie tylnej czy matowienia szyb bocznych. To raz. Dwa, kierowca który nie ma odpowiedniego sprzętu lub wiedzy, może też zlecić zadanie wyspecjalizowanemu warsztatowi. Usługa dotycząca szyby przedniej zostanie na ogół wyceniona na kwotę wynoszącą od 100 do 200 zł.

Co grozi za jazdę z porysowaną szybą przednią?

Bez względu na fakt, czy rysy na szybie samochodowej powstały w wyniku pracy wycieraczek, skrobania lub może kamieni, tworzą one... zagrożenie dla bezpieczeństwa. Powód? Rysy mogą powodować refleksy świetlne – odbijają promienie emitowane przez światła samochodów jadących z przeciwnego kierunku jazdy. W efekcie w skrajnym przypadku oślepią kierowcę i mogą doprowadzić do kolizji. Z tego powodu porysowana szyba przednia oznacza, że auto nie spełnia warunków technicznych. A to prowadzi do dwóch scenariuszy: