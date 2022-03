Volvo po cichu aktualizuje S60 i V60. Kosmetyczne zmiany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Volvo zaprezentowało lekko zaktualizowane S60/V60 z najnowszym systemem multimedialnym opartym na Androidzie, niewielkimi zmianami konstrukcyjnymi, które łatwo mogą pozostać niezauważone, oraz nową automatyczną skrzynią biegów, która w niektórych wersjach obniża emisję spalin.

Obecna generacja S60/V60 zadebiutowała w 2018 r. i trzeba było trochę podciągnąć te modele do obecnych standardów. Nie jest to nic zaskakującego, jeśli weźmie się pod uwagę niedawny lifting XC60.

Zmiany wizualne ograniczają się do lekko zmienionych wlotów na zderzaku wykończonych w błyszczącej czerni oraz ukrytymi rurami wydechowymi. Możemy również zobaczyć nowy projekt felgi z sześcioma szprychami. Oprócz czterodrzwiowego S60, te same zmiany zastosowano w bardziej praktycznym kombi V60.

Wewnątrz znajduje się najnowszy system informacyjno-rozrywkowy Volvo oparty na oprogramowaniu Android, które było już dostępne w innych modelach. Obejmuje Mapy Google, Asystenta Google i sklep z aplikacjami Google Play. Prawdopodobnie otrzyma najnowszą wersję funkcji Pilot Assist jako część pakietu Volvo ADAS.

Co się tyczy gamy silnikowej to S60 i V60 w swojej ofercie ma miękkie hybrydy i hybrydy typu plug-in. Turbodoładowany czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów wytwarza 163 KM w podstawowym B3, 197 KM w B4, 250 KM w B5 i do 300 KM w V60-exclusive B6. Wszystkie są połączone z 48-woltowym systemem mild-hybrid, dodając dodatkowe 14 KM. Dodatkowo, V60 jest również dostępny z turbodieslem z łagodną hybrydą, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 197 KM.

W modelach B3 i B4 moc jest przesyłana na przednią oś przez nową siedmiobiegową skrzynię biegów DCT, podczas gdy B5 i B6 zachowują starą ośmiobiegową automatyczną przekładnię.

Modele PHEV w dalszym ciągu utrzymują nazwę Recharge. Hybrydowy układ napędowy typu plug-in łączy turbodoładowany 2,0-litrowy silnik o mocy 253 KM lub 310 KM z silnikiem elektrycznym o mocy 146 KM. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 14,9 kWh zapewnia zasięg elektryczny między 75-94 km w cyklu mieszanym.

Odświeżone S60/V60 zadebiutują już w najbliższych tygodniach.