Rusza przedsprzedaż Hiluxa GR Sport. Pickup inspirowany Dakarem

Toyota Gazoo Racing wygrało Rajd Dakar w 2019 i 2022 r. Teraz do oferty japońskiego producenta trafia Hilux inspirowany rajdową odmianą.

Hilux GR Sport dostępny jest wyłącznie w wersji z podwójną kabiną. Pojazd ma aktywny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, blokadę tylnego mechanizmu różnicowego oraz system aktywnej kontroli trakcji. Dodatkowo auto otrzymało opony AT, które ułatwiają jazdę w terenie, a także poprawione zawieszenie.

Pod maską znalazł się silnik o pojemności 2,8 L, który dysponuje 204 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Połączony jest on z sześciobiegową automatyczną skrzynią.

Toyota Hilux GR SPORT ma zmodyfikowane zawieszenie. Zastosowano amortyzatory jednorurowe z przodu i z tyłu, natomiast przednie sprężyny śrubowe zostały usztywnione.

Jeśli chodzi o stylistykę, to Hilux w tej wersji ma grill we wzór w kształcie litery G w ciemnej kolorystyce, a także napis TOYOTA, który zastąpił emblemat marki. Do tego wszystkiego samochód posiada dwukolorowe, 17-calowe felgi i czarne lusterka. Czarny motyw pojawia się także na bocznych stopniach, błotnikach, nad przestrzenią załadunkową i na klamce od tylnej klapy.

Toyota Hilux GR SPORT będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych zarezerwowanych dla tej odmiany. Metalizowane lakiery Royal Grey i Crimson Spark Red to dopłata 3200 zł, a lakier perłowy Platinum Pearl White kosztuje 3700 zł.

W środku wersję GR SPORT wyróżniają nowe sportowe fotele skórzane z perforacją, czerwonymi przeszyciami i emblematem GR na zagłówkach. Logotypy GR SPORT są umieszczone na fotelach, dywanikach, przycisku Start, a także w formie animacji graficznej na wyświetlaczu. Kierowca może korzystać z łopatek do zmiany biegów, skórzana kierownica ma czerwone obszycie, a sportowe pedały wykonano z aluminium.

Toyota Hilux GR SPORT kosztuje od 259.407 zł. Pierwsze egzemplarze dotrą do klientów w drugiej połowie tego roku.