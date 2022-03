Śledczy ustalili, że Patryk D. jechał ponad 137 km/h. Pieszy zginął w centrum Warszawy

To jeden z najgłośniejszych wypadków zeszłego roku. 18 lipca w nocy w samym centrum Warszawy na ulicy Marszałkowskiej kierowca kierujący białym porsche śmiertelnie potrącił pieszego. Od samego początku szokowały okoliczności wypadku. Jadący lewym pasem kierowca mazdy zauważył przechodzącego przez ulicę Emila Z. i zatrzymał się, żeby ustąpić mu pierwszeństwa, wtedy mazdę wyprzedziło białe porsche kierowane przez Patryka D. i uderzyło w poszkodowanego. Ten zmarł na miejscu z powodu obrażeń wielonarządowych.

O wypadku na Marszałkowskiej w Warszawie pisały media w całym kraju

Wypadek w ścisłym centrum stolicy odbił się szerokim echem w mediach z kilku powodów. Po pierwsze, brał w nim sportowy samochód z najwyższej półki, a obrażenia poszkodowanego i stan samochodu nawet laikowi podpowiadał, że porsche musiało jechać znacznie szybciej niż dozwolone w tym miejscu 50 km/h. Po drugie, w jednym z pierwszych komunikatów policji pojawiła się informacja, że pieszy przechodził w niedozwolonym miejscu, co niektórzy odebrali jako przerzucanie winy na ofiarę.

Chwalił się w social mediach jazdą 300 (!) km/h. W sobotę zebrał tego owoce: zabił pieszego poruszającego się o kulach. Ile musiał jechać? Policja nie podała tej informacji, za to zaczęła od razu przerzucać winę na ofiarę, pisząc kłamstwa o przechodzeniu w niedozwolonym miejscu. Takie są efekty budowanej przez lata »kultury« za****lania po ulicach jako stylu życia

- pisali na swoim Facebooku aktywiści stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Szybko ustalono, że kierowca porsche wrzucał na serwisy społecznościowe filmiki, na których łamał przepisy i jeździł o wiele za szybko. Przylgnęło do niego miano patoinfluencera.

Pierwsze informacje mówiły też, że potrącony pieszy był niepełnosprawny, ale jak ustaliła Interia, mimo poruszania się o kulach to nie okazało się prawdą. W momencie wypadku kierowca porsche był trzeźwy. W przeciwieństwie do ofiary, która miała we krwi prawie dwa promile alkoholu. Emil Z. próbował przejść przez Marszałkowską - dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i torowisko w samym sercu Warszawy.

Od momentu wypadku Patryk D. przebywa w areszcie, a porsche trafiło na policyjny parking.

Prokuratura stawia poważne zarzuty. Minimum 137 km/h na liczniku przy ograniczeniu do 50 km/h

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie skierowała w końcu akt oskarżenia do sądu w Warszawie. Patrykowi D. postawiono poważne zarzuty - umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślne spowodowanie wypadku. Śledczy są pewni, że porsche oskarżonego jechało o wiele za szybko. Podają, że minimum na liczniku miał 137 km/h. Z jednej z analiz wynika nawet, że prędkość w chwili przed wypadkiem wynosiła między 137 km/h a 160 km/h.

Mężczyzna nie zachował szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu innego samochodu oraz poruszania się z prędkością zapewniającą zapanowanie nad pojazdem. W obszarze zabudowanym, gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km/h prowadził porsche z prędkością nie mniejszą niż 137 km/h na skutek, czego spowodował nieumyślnie wypadek, poprzez potrącenie przechodzącego przez jezdnię mężczyznę, czego następstwem była śmierć pokrzywdzonego

- mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Auto.dziennik.pl. podaje też linię obrony, której trzyma się Patryk D. Podobno twierdzi, że tego dnia nie przekraczał prędkości, a jeśli mu się do zdarzyło, to zrobił to nieznacznie. Bardziej szokuje tłumaczenie, dlaczego nie zauważył pieszego. Oskarżony mówi, że nie mógł go dostrzec zza Mazdy, ponieważ jego samochód był... niższy.

Porsche, którym jechał, było leasingowane. Sam Patryk D. był już wcześniej karany za wykroczenia drogowe, policja zatrzymała mu też prawo jazdy.

GITD kupuje nowe fotoradary. Trwają próbne zdjęcia

Jakby sprawa i tak nie była już skomplikowana, to potwierdzono, że Patrykowi D. postawiony zostanie jeszcze zarzut posiadania substancji psychotropowej. W jego mieszkaniu znaleziono 0,46 grama mefedronu.

O karze dla Patryka D. zdecyduje teraz sąd.